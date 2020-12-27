التضامن: معايير جديدة للقبول والإقصاء بـبرنامج الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي غير المشروط «الضمان الاجتماعي»، يقدم مساعدات شهرية ضمانية لنحو 399 ألف أسرة.

6.5 مليار موازنة الضمان الاجتماعي

وأكدت التضامن فى بيان لها، أن موازنة الضمان الاجتماعي حوالي 6.5 مليار جنيه للعام المالي 2020/2021، مشيرة إلى أن المساعدات الشهرية الضمانية، تقدم دعم نقدي غير مشروط، يتم تكاملها مع برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

وأوضحت أنه يتم حاليا مراجعة قانون الضمان، بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي، ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء، التي تقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التي تم تشكيلها بقرار وزاري، تم صدوره في يونيه 2017.

مراجعة جميع الأسر التي تحصل علي مساعدات شهرية ضمانية

وفي إطار تدقيق البيانات وترشيد الموارد الحكومية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه، تقوم الوزارة بعمليات مراجعة جميع الأسر التي تحصل علي مساعدات شهرية ضمانية ميدانياً ، وإعادة البحث الاجتماعي لها بنفس المنهجية التي يقوم عليها برنامج «تكافل وكرامة».

منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد

ولفتت إلى أن منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد، وباستخدام نفس الأدوات البحثية، حتى يتم التعامل مع كل الفئات المتقدمة للحصول على الدعم، في إطار الحرص على مبادئ الإنصاف والعدالة والترشيد.

398 ألف و496 أسرة مستفيدة من المساعدات الضمانية بإجمالى 2 مليار

ويبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية منذ بداية العام الحالي 398496 أسرة بقيمة ما يزيد عن 2.8 مليار و479 ألف و915 جنيه.

8.6 مليون جنيه مساعدات استثنائية

بلغ عدد المستفيدين من معاشات الطفل 46599 أسرة بقيمة إجمالية 45.7 مليون جنيه، في حين يبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاستثنائية 46078 أسرة بقيمة دعم 8.6 مليون جنيه.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 3.413.006 أسرة منهم 63.7% ببرنامج تكافل و36.3% ببرنامج كرامة بما يشمل 15 مليون فرد.