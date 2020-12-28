«الأورمان» و«الأهلي المصري» يعيدان إعمار 132 منزلا في 4 قرى ببني سويف

أعلنت جمعية الأورمان أنه بالتعاون مع البنك الأهلي المصرى، يتم العمل في إعادة إعمار 132 منزلًا متهالكًا وفرشها بأثاث كامل، في 4 قرى، هي «الشوكة» بمركز ناصر، و«خورشيد» بمركز إهناسيا، و«الحماوي» بمركز بني سويف و«الكوم الأحمر» بمركز سمسطا، ضمن القرى الأكثر احتياجًا ببني سويف.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون مع البنك الأهلي المصري في إعمار القرى الأكثر احتياجًا جاء من خلال بروتوكول التعاون بين المؤسستين المقسم على مرحلتين المرحلة الأولى تم فيها اعادة اعمار 10قرى، والمرحلة الثانية جارى العمل فيها باعادة اعمار 10 قرى بتكلفة اجمالية 50 مليون جنيه .

واوضح شعبان انه مؤخرًا تم تسليم 121 منزلًا في قريتي السعادنة والشيخ هارون بمركز بني سويف، وقرية بني عدى مركز ناصر، وقرية البهسمون مركز إهناسيا، وذلك بعد إعادة إعمارها وفرشها بأثاث بالكامل، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف.

وأشار «شعبان»، إلى أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة بين الجانبين تهدف إلى دعم تطوير العمل الأهلي، والانتقال به من تقديم المساعدات الآنية إلى العمل وفق استراتيجية تنمية مستدامة، من خلال حسن استثمار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى لصالح الأسر الفقيره في القرى الأشد احتياجًا، وذلك من خلال تغيير واقع هذه الأسر داخل القرى المستهدفة، والانتقال بها درجات متتابعة على السلم الاجتماعي لتمكينها من الحياة بشكل أفضل، وليس مجرد تقديم مساعدة آنية.

وقال «شعبان»، إن مراحل عمل تنمية وتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجًا ببني سويف، تتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة، وعمل أسقف، وتركيب الأبواب والشبابيك، وعمل المحارة والدهانات، وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ، وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية، وفرش المنزل بالآثاث اللازم من غرف نوم وضيافة وأجهزة كهربائية.