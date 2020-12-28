إصابة الإعلامي خالد أبو بكر بكورونا ويطلب من جمهوره الدعاء له

أعلن الإعلامي خالد أبو بكر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «الحمد لله علي كل حال.. تأكد إصابتي بفيروس كورونا.. وربنا يشفينا جميعا».

وتوالت عليه التعليقات من الجمهور وزملائه في الوسط الفني، حيث قالت الفنانة مى سليم، «ألف سلامة عليك يارب يشفيك»، وقال المنتج محمد العدل «ألف سلامة عليك»، كما وجه المؤلف يوسف حسن يوسف رسالة له قائلاً، « ألف سلامة عليك تقوم بخير بإذن الله».

خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين في باريس، وأحد المحامين المصريين المترافعين أمام المحاكم الدولية ومحام معتمد لدى القنصلية الفرنسية بالقاهرة، والسفارة الكندية بالقاهرة، وسفارة الكوت ديفوار في مصر والسودان، ووكيل المؤسسين والمستشار القانونى للعديد من الشركات الأوروبية والعربي.

يشار إلى عدد كبير من المشاهير كانو قد أعلنوا اصابتهم بالفيروس المستجد منهم الفنان امير كرارة والفنانة يسرا والمخرجة ايناس الدغيدى والفنان مجدى صبحي، والمنتج جمال العدل والفنان كريم فهمى والفنانة صابرين والفنان اسر يس وغيرهم، والإعلامي وائل الابراشي ورامى رضوان وغيرهم، ومنهم من تم شفاءه وعاد لممارسة عمله، ومنهم من يخضع لبروتوكول العلاج.

ومن المصابين الذين تبرعوا ببلازما الخاصة بهم، حيث كشفت وزارة الصحة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تبرع الإعلامي رامي رضوان اليوم بالبلازما، في المركز القومي لنقل الدم، وذلك بعد إصابته وتعافيه مؤخرًا من فيروس كورونا.

وظهر رامي في الصور أثناء عملية نقل الدم، بعدما أعلن الأسبوع الماضي عن تعافيه من فيروس كورونا، بعد أن أصيب به في بداية الشهر الجاري.