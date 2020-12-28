ضبط عامل نصب على 3 مواطنين بالغربية بزعم تسفيرهم إلى الخارج

ضبطت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم الاثنين، عامل مقيم بمحافظة الغربية، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال 3 مواطنين، بدعوى قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من ثلاثة مواطنين يقيمون بمحافظة الغربية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية.

وتوصلت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا إلى صحة الواقعة وقيام عامل له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة.

وقالت التحريات، أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية، وإيجاد فرصة عمل لهم بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، ضُبط العامل، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.