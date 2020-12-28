محمد مهران يكشف كواليس اختياره كمؤلف لمسلسل «لؤلؤ»: محمد سامي علمني

عبر الفنان محمد مهران عن سعادته البالغة بعد اختياره كمؤلف لمسلسله الجديد «لؤلؤ» للفنانة مي عمر، والذي يعرض حالياً علي أحد القنوات الفضائية.

وكتب «مهران» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «مبروك لكل صناع مسلسل لؤلؤ.. مبروك يا مي.. إن شاء الله المسلسل يعجب الناس و يحبوا لؤلؤ وأنتي تعبتي كتير في المسلسل واكيد ربنا هيجازيكي على قد تعبك».

وعن كواليس اختيار كمؤلف قال: «أما بالنسبه لشعوري بفرحتي و أنا بقرا اسمي ومكتوب جنبه (سيناريو و حوار) إحساس مش عارف أوصفه.. بس أقدر أوصف أول حاجة جات في بالي وأنا بتفرج علي أول مشهد من مسلسل لؤلؤ.. افتكرت مكالمه جاتلي يوم 26/7/2020 من الأستاذ محمد سامي قالي فيها إيه رأيك تكتب سيناريو وحوار مسلسل لؤلؤ، أكتر حاجة استغربتها إني عمري ما قولتله إن بحب الكتابة أو حتى هو قرأ لي أي حاجة.. و بصراحه في الأول خفت من المسؤوليه الكبيرة دي بس قررت أخوض التجربة».

وأضاف: «اكتشفت اني اهم حاجة طلعت بيها من التجربة دي أني اتعلمت كتير من الشخص اللي ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه و تعالي إني أعرف أكتب مشهد من بدايته لنهايته.. من أول ما قالي المشهد يتكتب بالورقة والقلم لحد أخر كلمه تتكتب في المسلسل.. الشخص ده هو الأستاذ محمد سامي اللي لازم يكون أول شخص أشكره».

وتابع: «هشكره مش لكونه أداني فرصه اني اكتب السيناريو والحوار للمسلسل و بس ده، لأنه علمني يعني ايه اكتب سيناريو و حوار و ده شئ هفضل فاكره فأي مشهد لأي عمل هكتبه بعد كده شكراً و شكراً و شكراً لربنا انه قدر اني اتعلم كتابه الدراما علي أيدك».

مسلسل «لؤلؤ» يشارك في بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج سينرجي.