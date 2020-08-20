نجوم لهم تجارب في عالم الكتابة.. آخرهم محمد مهران

بعدما أعلن الفنان محمد مهران عن دخوله تجربة جديدة في عالم الكتابة، عن طريق كتابة مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر، نعرض في التقرير التالي أبرز النجوم الذين دخلوا عالم الكتابة من الفن.

- بدأ محمد مهران في كتابة سيناريو العمل الذى تقف على إنتاجه شركة سينرجى، والمقرر البدء في تصويره غداً الخميس، حيث أوشك على الانتهاء من كتابة نصف الحلقات وتسليمها للشركة المنتجة مباشرة، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من ، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

- اتجه الفنان تامر عبدالمنعم، لكتابة مسلسله "المرافعة"، من بطولة فاروق الفيشاوي، سميحة أيوب، باسم ياخور، كما شارك في كتابة فيلم "المشخصاتي 2".

- شارك الفنان كريم فهمي في كتابة فيلم "هاتولي راجل"، وفيلم "حسن وبقلظ" الذي يشارك في بطولته مع الفنان علي ربيع ويسرا اللوزي .

- كما خاض الفنان مصطفي قمر تجربة كتابة السيناريو والحوار لفيلم "فين قلبي" مع الفنان رضا زايد، ويشارك في بطولة الفيلم يسرا اللوزي، شيري عادل ، إدوارد، إيمان السيد، وعدد من نجوم الفن .

- وشارك الفنان باسم سمرة في فكرة فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"مع المخرج يسري نصر الله، وهو من بطولة ليلي علوي، منة شلبي، أحمد داوود ، محمد فراج، صابرين .

- كما قدم الفنان عباس أبو الحسن، 3 تجارب كمؤلف، أولهم مسلسل "آسيا" عام 2013، وفيلم "18 يوم" للفنان أحمد حلمي، وفيلم "إبراهيم الأبيض" للفنان أحمد السقا وهند صبري عام 2009 .