انطلاق التصويت الإلكتروني لانتخابات برلمان الشباب في البحر الأحمر

بدأت اليوم الإثنين عميلة التصويت الإلكتروني لانتخابات برلمان الشباب لمحاكاة مجلس النواب، تحت شعار كن قياديًا كن موثرًا وذلك بعدد مقرين انتخابيين بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تحت إشراف فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتعد انتخابات برلمان الشباب نموذج محاكاة لمجلس النواب، تنفذه وزارة الشباب والرياضة ممثله في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وبدأ التصويت إلكترونيا اليوم بمحافظة البحر الأحمر ضمن محافظات المرحلة الأولى، والتي تضم 14محافظة (الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة - مطروح - البحر الأحمر)، ويستمر التصويت حتى غدا الثلاثاء.

وكشف فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أنه مديرية الشباب والرياضة تشارك 276 عضوا يمثلون الجمعية العمومية، َوتم تقسيم المحافظة إلى ثلاثة دوائر انتخابية.

ويتنافس بانتخابات برلمان الشباب على قائمة وأربعة مقاعد فردي بواقع مقعد للدائرة الأولى وتشمل رأس غارب والغردقة ومقعدين للدائرة الثانية وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم ومقعد وحيد للدائرة الثالثة وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين بالإضافة إلى التنافس على قائمة وحيدة من القائتين المتنافسين على خوض الانتخابات.