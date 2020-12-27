الري: أمطار خفيفة على البحر الأحمر.. وانخفاض الحرارة يضر المحاصيل

أعلن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، أنّه بداية من اليوم الأحد وحتى الغد، أنّ نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري، أنّ سلاسل جبال البحر الأحمر شهدت أمس سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، وتسببت في جريان سيول في الأودية الجبلية وتمكنت السدود والبحيرات الصناعية من الحد من أضرارها المدمرة.

وأكد الدكتور محمد علي فهيم، مدير مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ حالة الطقس خلال الأيام المقبلة طبيعية، ولن تشهد أي ظواهر جوية كتساقط أمطار أو هبوب رياح، لكن درجات الحرارة ستزداد ليلاً بشكل كبير.

تأثير سلبي على المحاصيل بسبب انخفاض الحرارة

وحذر فهيم، في تصريحات لـ«الوطن»، من انخفاض درجة الحرارة التي تشهدها البلاد هذه الأيام، مؤكدا أنّ تأثيرها سلبي على المحاصيل ونمو النبات، إذ تتوقف حركة السيتوبلازم في الخلايا كما في الشعيرات الجذرية في حرارة تربة أقل من 10-12 درجة مئوية، ومن أعراضها اصفرار وضعف وتقزم شديد في النمو لمحاصيل القمح والخيار والطماطم والباذنجان والفلفل، حيث يتوقف النقل للماء والعناصر تماما في درجات الحرارة المنخفضة، مثل قصب السكر ومعظم أشجار الفاكهة والزيتون.

وطالب فهيم، بنقع تقاوى القمح والشعير والفاصوليا التي تزرع في الوقت الحالي في محلول نترات البوتاسيوم وفوسفات أحادي البوتاسيوم بنسبة 1.8% لكل منهما، حتى يؤدي إلى تحسين الامتصاص في الأجواء الباردة، وإضافة الكربون النشط إلى بيئة الإنبات حتى يؤدي إلى زيادة معدلات الامتصاص في درجة حرارة التربة الباردة.

انتشار حشرة المن على البطاطس

وفيما يتعلق بالمحاصيل الأرضية مثل البطاطس والبنجر، فأوضح أنه من المهم حقن نحو 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك للري بالغمر، ونصفهم للتنقيط، بعد انتهاء تساقط الأمطار، يليها رش كالسيوم، ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية، وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، إضافة إلى دفعة سلفات بوتاسيوم 10 كيلو للفدان حقنا.

وفيما يتعلق بمحصول البطاطس الشتوية المنزرعة في نوفمبر، أوضح أنّ هذه الظروف تساعد في انتشار حشرة المن على البطاطس، وبالتالي مراقبة الخطوط القريبة من الجسور والطرق، وحال وجود 3 أفراد من على الوريقة يبدأ الرش بالمبيدات الحشرية.

أما البنجر عروة أغسطس وسبتمبر، فقال إنّه لا يجب زيادة المياه حول منطقة الجذور تماما، وبالتالي يجب مراعاة عدم زيادة اليوريا أو النترات في الأراضي الطينية بالتحديد، لأن له أثر كبير على خفض نسبة السكر، والأفضل هو فقط 100 وحدة آزوت في الـ3 أشهر الأولى، ويجب مراعاة ضبط الري، والتوقف عنه حال توقع هطول أمطار.