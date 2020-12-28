جنوب سيناء تواجه الموجة الثانية لكورونا بـ16 اجراء احترازيا

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، توجيهات مشددة في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء في مجلس المحافظين، وذلك في إطار مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك اقتراب رأس السنة الميلادية.

وتوزعت التعليمات كالتالي: -

أولاً : قطاع المنشات السياحية والفندقية:

1-إلغاء كافة الاحتفالات والمهرجانات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق للمخالفين، مع إمكانية تنظيم عشاء عادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

2- وقف أي فعاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات.

3- تطبيق غرامة فورية على المنشات والمطاعم والكافيهات المخالفة بالحد الأقصي للغرامة (4000 جنيه) مع غلق المنشأة لمدة أسبوع وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الغلق مع تنفيذ الغرامة.

ثانياً: المواطنين:

1- تطبيق غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا على الأفراد الذين لا يرتدون الكمامة من الأحد المقبل، وفي حالة الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف إلى النيابة المختصة.

2- حظر إقامة سرادقات العزاء وغلق قاعات المناسبات داخل المساجد أو الدور المختلفة .

3- تفعيل واستخدام الخط الساخن على مستوى المحافظة برقم (114).

4- تحددت مستشفيات العزل الآتية وطبقاً لمكان الحالات من أقرب مستشفي (مستشفي أبورديس المركزي – مستشفي نويبع المركزي – مستشفي دهب المركزي – مستشفي شرم الشيخ الدولي إضافة إلي تجهيز مدرسة التمريض بالطور لاستقبال حالات العزل بالطور ).

5- توفير كافة المستلزمات الوقائية الطبية بجميع منافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة بمدن جنوب سيناء.

6- تحديد أماكن منافذ التطعيم باللقاح بمدن ( طور سيناء – نويبع – رأس سدر ) وطبقًا للتوقيتات التي تحددها الدولة.

7- مناشدة المواطنين بعدم تكديس الأدوية لإتاحتها للجميع، وتجنب حدوث اختناقات أو أزمات في الأدوية.

ثالثًا: مديرية الصحة وقطاع الصحة:

1- تأمين أكبر قدر من أسطوانات الأكسجين، وتأكيد توافر أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالمستشفيات وأيضا بالصيدليات الخاصة لتكون متاحة للمواطنين .

2- تأكيد استعداد أطقم وفرق العزل المنزلي لتوفير المتابعة الصحية للحالات تحت العزل.

3- تجهيز كافة الترتيبات اللازمة للاستعداد لتنفيذ خطط الدولة لتطعيم المواطنين باللقاحات.

رابعًا: بالنسبة لقيادات المدن بالمحافظة

1- توزيع 10 آلاف كمامة على العاملين بالمحافظة والمدن حسب معدل التوزيع.

2- المتابعة والتأكد من تنفيذ كافة تلك التوجيهات لضمان الحفاظ علي مواطني جنوب سيناء ومنع انتشار فيروس كورونا.

3- التأكيد علي عودة الموظفين من اجازاتهم يوم الخميس وتنفيذهم عزل منزلي لمدة 3 أيام بعد العودة والتأكد التام من سلامتهم قبل العودة للعمل.

في سياق آخر، ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب استعدادات التعليم لانطلاق امتحانات نصف المقرر أن تنطلق في 9 يناير المقبل، وتستمر حتي 30 من الشهر ذاته.

وناقش اللقاء الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، صباح اليوم، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام، آلية سداد المصاريف الدراسية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي للطلبة غير القادرين على السداد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وشدد المحافظ على عدم منع أي طالب بالمحافظة من تأدية الامتحانات بسبب عدم دفع المصاريف الدراسية، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء تأدية الطلاب للامتحان، وحذر من عدم تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة أمس بشأن مواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.