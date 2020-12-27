منتجعات جنوب سيناء السياحية تستقبل 262 ألف سائح خلال 4 أشهر

استقبلت منتجعات جنوب سيناء السياحية، عددا كبيرا من الوفود السياحية من مختلف جنسيات العالم على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا العالمية، وأكد مصدر بمطار شرم الشيخ الدولي، أن المطار استقبل على مدار 4 أشهر بداية من شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم 2414 رحلة جوية، وعلى متنهم 262 ألف و371 سائحًا من مختلف دول العالم.

وقال المصدر إنه جرى التأكد من أن جميع السائحين يحملون نتيجة تحليل «p.c.r» الخاص بتحليل فيروس كورنا، وإجراء مسحة للسائحين الذين لا يحملون نتيجة تحليل «p.c.r» في مكان مخصص لإجراء الفحوصات، وثبت إيجابية جميع الحالات التي جرى عمل المسحة لهم.

وأوضح أن المطار يلتزم بمعايير الجودة الشاملة، وأنظمة السلامة، والذي تعد من أهم مؤشرات التقييم الفعلي في الأداء، ويساهم في تطوير جميع الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين، و يجري اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية منذ وصول الطائرة على أرض المطار بتقليد رش المياه، ودخول السائحين للمطار من خلال بوابات تعقيم، ومراعاة التباعد الاجتماعي، حفاظًا على سلامة السائحين والعاملين بالمطار، إضافة إلى تعقيم المطار بالكامل يوميًا.

جدير بالذكر أنه جرى تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية «2015_ISO 9001» لمطار شرم الشيخ الدولي، والمعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في هذا المجال.

كما جرى رفع كفاءة وتطوير معدلات الأداء بمطار شرم الشيخ، وتزويده ببرج المراقبة الجوية للاطمئنان على سير العمل، وانتظام الحركة الجوية بالمطار، ومنظومة كاميرات حرارية التي تعمل على قياس درجات حرارة المسافرين والعاملين، وتابع الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.