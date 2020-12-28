عاجل.. رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء بالجيش الثاني

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وذلك في إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة للإجراءات التي يتمّ من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سيناء، وذلك باستخدام أحدث وسائل التدريب القتالي التي تحقق الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها، بحضور حضر من قادة القوات المسلحة.

وأجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جولة مرورية على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين، كما أدار حواراً معهم نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأعرب عن تقديره واعتزازه لما يبذلونه من جهد للحفاظ على أقصى درجات الاستعداد القتالي لتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم تحت مختلف الظروف، مشيداً بالنجاحات التي يحققها أبطال القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية وعودة مظاهر الحياة الطبيعية الآمنة بشمال سيناء.

كما استمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات، وطالبهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع تنفيذ المهام التي سيكلفون بها.