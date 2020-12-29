الفرق بين الإسكان الاجتماعي و«المتوسط».. المساحة متقاربة والسعر مختلف

يختلط الأمر عند البعض في التفرقة بين وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

ويتساءل المتقدمون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية، عن المشروع الأفضل بين المشروعين المطروحين، خاصة أن الفارق فى المساحات والأسعار متقاربة بينهما.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز الفوارق بين الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط.

1- من حيث المساحة:

تتقارب الوحدات المطروحة من بعضها البعض، شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين، الأولى 75 مترًا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة.

أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها، 100 متر و110 أمتار و120 مترًا وكلها 3 غرف ومطبخ وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

وبالتالي نجد أن مساحة الـ90 مترا في الإسكان الاجتماعي قريبة جدا من مساحة 100 و110 أمتار، فالفرق ليس كبيرا.

2- سعر الوحدة السكنية:

لكن الجزء الذي سيحسم الاختيار هو السعر، حيث تصل الوحد 90 مترًا إلى 310 آلاف.

أما الوحدة 100 متر سعرها 471 ألف جنيه، وبفارق 161 ألف جنيه لصالح الإسكان المتوسط.

وفي هذه الحالة نجد أن الإسكان الاجتماعي أفضل حيث سيتمتع المتقدم بدعم، لكن الإسكان المتوسط لا يوجد به دعم مالي مباشر للمتقدمين.

3- مقدم الحجز:

كما أن مقدمة الحجز في الإسكان الاجتماعي 15500 جنيه.

بينما في الإسكان المتوسط 48 ألفا حتى 55 ألف جنيه.

4- معدل الدخل:

ويوجد نقطة أخرى ستحدد الاختيار وهي معدل الدخل، حيث عدلت وزارة الإسكان شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 4500 للأعزب بدلا من 4200 و6000 للأسرة بدلا من 5700 جنيه، والحد الأدنى سجل 1500، أما في الإسكان المتوسط وصل الحد الأقصى لدخل الأعزب 7000 جنيه، والمتزوج 9000 جنيه.

5- أماكن الوحدات المطروحة:

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي بـ 12 مدينة هم: (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

أما شقق الإسكان المتوسط تتواجد بـ10 مدن هم: "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة".

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويتم تخصيص الوحدات إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوى الاحتياجات الخاصة على نسبة 5 % من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

يتم سداد ثمن الوحدة المتبقى بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 8% سنويا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 .