بريد الوطن .. شقة ضمن الحالات الأولى بالرعاية يا وزير الإسكان

أنا رجل حاصل على دبلوم فنى صناعى، وفى الوقت نفسه متزوج منذ عام 2015، ولدى ولدان، ولم أجد مكاناً للسكن سوى شقة مستأجرة طبقاً لقانون الإيجار الجديد، وطبعاً ظروف العمل بالنسبة لى غير ملائمة، وزادت المشكلات فى العمل بعد الأزمة التى تسبّب فيها تفشى فيروس كورونا، وما أعقبه من توفير فى العمالة وتقليص فى المرتبات، وكلى وأسرتى أمل فى أن نحصل على شقة ضمن شقق الإسكان الاجتماعى تكفينا عناء دفع إيجار شهرى، فى ظل الأزمة الحالية، لذلك أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، منحى وأسرتى وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تخصّصها الوزارة لأصحاب الحالات الأولى بالرعاية.

مصطفى مجدى حسن

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