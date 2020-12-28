الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة: انتشار كثيف للشبورة صباحا.. الحرارة تصل لـ3 درجات

حذّرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، في بيان صدر عنها اليوم، الاثنين الموافق 28 ديسمبر، من الانتشار الكثيف لـ الشبورة المائية في الصباح خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدا، وأقل المناطق في درجات الحرارة، سرعات الرياح المتوقعة على مدن ومحافظات مصر.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد حالة الطقس المتوقعة ومناطق انتشار الشبورة، وأقل المدن درجات الحرارة، سرعات الرياح المتوقعة، وفقا لما أعلنته الأرصاد.

مناطق انتشار الشبورة الصباحية

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى انتشار الشبورة الكثيف في الصباح على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أنّ هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

المحافظات الأكثر برودة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد

كما حددت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة غدا، وجاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

مدينة سانت كاترين

درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 03.

مدينة نخل

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 03.

سيوة

درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 06.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

الفيوم

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

بني سويف

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

سرعات الرياح المتوقعة على مدن ومحافظات مصر غدا

ـ تصل سرعة الرياح لـ11 كم في الساعة على القاهرة الكبرى، وتكون شمالية شرقية.

ـ سرعة الرياح على مناطق الوجه البحري تصل لـ10 كم في الساعة، وتكون شمالية شرقية.

ـ على السواحل الشمالية الغربية سرعات الرياح تصل إلى 9 كم في الساعة، شمالية شرقية.

ـ وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون سرعات الرياح المتوقعة 10 كم في الساعة، شمالية شرقية.

ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون سرع الرياح 14 كم في الساعة، شمالية شرقية.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح، 12 كم/ ساعة، وتكون شمالية.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح إلى 11 كم/ ساعة، شمالية شرقية.