الأرصاد: طقس مستقر طوال الأسبوع.. وشبورة كثيفة على الطرق (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الطقس يشهد استقرارًا منذ الأسبوع الماضي، وتستمر حالة الاستقرار طوال هذا الأسبوع، كاشفة أنَّ درجات الحرارة خلال ساعات النهار تتراوح حول المعدلات الطبيعية وتكون درجات الحرارة بين 21 لـ22 درجة.

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، «نشعر بالدفء على مدار اليوم مع سطوع أشعة الشمس، ولكن بمجرد دخول ساعات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض ويكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، وبدأت درجات الحرارة الصغرى تصل لـ11 درجة وبدأنا نشعر بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح».

الشبورة المائية كثيفة على الطرق

وحذرت من الشبورة المائية التي بدأت تكون كثيفة على الطرق وخصوصًا الطرق السريعة والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على مناطق مختلفة من الجمهورية، وتحديدًا على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، والفترة المقبلة متوقع أن نشهد شبورة أكثر كثافة، ولذلك التحذير الأساسي فيما يخص الطقس من الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر.

فرص الأمطار خفيفية على سلاسل جبال البحر الأحمر

وبينت أنَّه فيما عدا الشبورة المائية يوجد استقرار بالأحوال الجوية وفرص الأمطار خفيفية جدًا على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وبعض مناطق من السواحل الشمالية ولكنها أمطار خفيفة جدًا وغير مؤثرة تمامًا على أنشطة المواطنين، موضحة أنَّ الشبورة المائية تتكون من الساعة 5 صباحًا وترتفع بعد التاسعة صباحًا وتتحسن الرؤية الأفقية على الطرق.

درجات الحرارة بين 21 و22 درجة

وشرحت أنَّ مصر يتأثر مناخها بمرتفع جوي بالفترة الحالية مما يساعد على الاستقرار في الأحوال الجوية وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و22 درجة، مستكملة «مازلنا نشعر بالدفء والاستقرار هذه الفترة ويستطيع الجميع الاستمتاع برأس السنة في طقس ممتع».