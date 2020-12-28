حصاد 2020.. «حياة كريمة» في 143 قرية و1.8 مليون مستفيد

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة، في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة، للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

أهداف المبادرة

- التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لأهالينا على مستوى الجمهورية.

- الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستهدفة.

- إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي بمستوى معيشتهم.

- الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

- إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

الفئات المستهدفة من المبادرة

- الأسر الأكثر احتياجا في المجتمعات الريفية.

- النساء المعيلات والمطلقات.

- كبار السن والأيتام والأطفال.

- ذوي الاحتياجات الخاصة.

- الشباب القادر على العمل والمتطوعين.

الخدمات الحالية التي تقدمها المبادرة

- محور الخدمات الأساسية.

- محور البنية التحتية.

- محور سكن كريم.

- محور الخدمات الصحية.

- المحور التعليمى والتوعية.

- محور التمكين الاقتصادي.

ثانيا: استعراض نتائج المرحلة الأولى في المبادرة حتى ديسمبر 2020

- تنفيذ المرحلة الأولى في 143 قرية بـ11 محافظة.

- إجمالي المسفيدين 1.8 مليون مستفيد.

- 3.95 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات التنموية.

- خططت وزارة التنمية المحلية لـ626 مشروعا، وانتهت من 520.

- انتهت وزارة التضامن من 42 ألف تدخل متنوع من خلال الجمعيات الشريكة، من إجمالي 52 ألف تدخل.

- أدرجت وزارة التخطيط، المشاريع في الخطة الاستثمارية للدولة، ووضعت المؤشرات لقياس الأداء، وجار استكمال المشروعات من وزارتي التنمية المحلية والتضامن من خلال منظمات المجتمع المدني.

- المحافظات التي شهدت التنفيذ فيها: أسيوط، سوهاج، المنيا، أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، الوادي الجديد، القليوبية، الدقهلية، والبحيرة.

- المجالات التي تم التنفيذ فيها: البنية التحتية، سكن كريم، الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع كفاءات الوحدات الاجتماعية والصحية.

رابعا: خطة المرحلة الثانية من المبادرة

أطلقت المرحلة الثانية بدعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال منشور على صفحته الرسمية، على المنصات الرقمية 27 ديسمبر 2020.

محتوى المنشور

استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة «حياة كريمة»، التي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجا، وجّهت الحكومة والمؤسسات المعنية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية، بإجمالي 1381 قرية، وسأتابع بنفسي خطوات تنفيذ المبادرة، متمنيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد.

الهدف من المرحلة الثانية

تحقيق تنمية مستدامة في 50 مركزا، و1381 تجمعا ريفيا، قابلة للزيادة بـ9047 تابعا وعزبة ونجع للقرى في 20 محافظة.

20 محافظة مستهدفة

- أسيوط.

- سوهاج.

- المنيا.

- قنا.

- أسوان.

- الأقصر.

- الوادى الجديد.

- الفيوم.

- بني سويف.

- الشرقية.

- القليوبية.

- الدقهلية.

- المنوفية.

- الغربية.

- الإسكندرية.

- الإسماعيلية.

- دمياط.

- كفر الشيخ.

- الجيزة.

- البحيرة.

الجهات المشاركة والمعاونة للمبادرة

بتوجيهات من الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، شارك عدد كبير من الوزارت، و23 منظمة مجتمع مدني، للمرة الأولى في مبادرة واحدة من أجل توفير حياة كريمة.