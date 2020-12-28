أسعار الدولار ترتفع قرشا منتصف تعاملات الاثنين 28 ديسمبر

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بقيمة قرش منتصف تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 28 ديسمبر 2020، في كل البنوك وشركات الصرافة بمصر، بالمقارنة بأمس الأحد، وجاءبنكين من البنوك الأقل سعرًا لشرائه بـ15.64 جنيه وتمّ بيعه في بنوك «مصر وابوظبى الاول».

وبيع الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر له في 13 بنكًا وهي: «كريدى اجريكول، الأهلى الكويتى "بيريوس" ، المصرى الخليجى، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الاستثمار العربى، التنمية الصناعية، ابوظبى التجارى، المصرف العربى الدولى، التعمير والإسكان، الاهلى المتحد»، ليباع بـ15.67 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية:

وسجّل سعر اليورو منتصف تعاملات اليوم الاثنين 28ديسمبر ارتفاعا بقيمة 6 قروس ليباع بـ19.14 جنيه كأعلى سعر للشراء في البنوك وشركات الصرافة،فى بنك قناة السويس

فيما سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعا بقيمة قرشين وسجل أعلى سعر شراء له منتصف التعاملات في بنك « قناة السويس » بـ 21.24 جنيه.

أسعار العملات العربية:

وسجّل الريال السعودي أعلى سعر شراء له، بـ4.17 جنيه، في بنوك: «بلوم، وعودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني، وhsbc».

أما الدرهم الإماراتي فقد سجل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه اليوم الاثنين 28 ديسمبر بـ4.26 جنيه، في بنوك: «بلوم، والمصري الخليجي، وعودة، والمشرق، والمصري العربي الدولي، وhsbc، وقطر الوطني».

ووصف أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، ارتفاع الدولار بالطيف وغير المؤثر على الأسعار، لافتا إلى أن هناك وفرة تساعد على استقرار الأسعار دورة استيرادية كاملة ووتتراوح مابين شهر و3 أشهر.

وأشار نائب رئيس غرفة الإسكندرية إلى أنَّه رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا وتداعياتها إلا أنَّ الدولة استطاعت تأمين احتياجاتها الغذائية وأهمها السلع الاستراتيجية في الأسواق لمدة قد تتجاوز الـ6 أشهر.