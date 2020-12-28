سعر الدولار اليوم الاثنين 28-12-2020 مقابل الجنيه المصري

تواصل العملة الأمريكية استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين 28 ديسمبر الحالي، وذلك مقارنة بمعاملات أمس الأحد، وترصد «الوطن» في هذا الصدد متوسط سعر الدولار في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الخاصة أو الحكومية على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميًا

وعالميًا، لم يتأثر الدولار كثيرًا بعد عدم إنفاذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بعرقلة حزمة مساعدات لمتضرري «كوفيد -19» وسط تعاملات ضعيفة اليوم الاثنين بسبب العطلات، وفقًا لوكالة «CNBC العربية».

وحوم الجنيه الإسترليني دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام في التعاملات الآسيوية عقب التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجارة محدود لحقبة ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لم يشمل القطاع المالي البريطاني.

كما أنّه لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 90.151، بعد هبوط على مدى ثلاثة أيام.

وشهد الجنيه الإسترليني زيادة نحو 0.2% إلى 1.3565 دولار، ليتجه مجددًا نحو مستوى 1.3625 دولار الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ مايو 2018.

وقع ترامب على مساعدات الجائحة وإنفاق حكومي بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار، لتتجنب الحكومة إغلاقا جزئيا من غد الثلاثاء.

واستقر اليورو عند 1.2216 دولار، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1.2273 دولار والذي لامسه الشهر الجاري.

وشهد الدولار الأسترالي صعودًا إلى 76.082 سنت أمريكي، متجهًا صوب أعلى مستوى في عامين ونصف العام أيضا عند 76.390 سنت والذي بلغه هذا الشهر.

كمل سجّل اليوان ارتفاعًا 0.1% في المعاملات الخارجية إلى 6.5200 للدولار، وسجل 6.5296 في السوق المحلية.

فيما ضعف الدولار قليلًا أمام العملة اليابانية مسجلا 103.455 ين.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية، في بنك مصر اليوم الأحد نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما سجّل اليورو في بداية تعاملات اليوم، نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.07 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.