نقل 24 أسرة إلى مساكن بديلة لعشوائيات الروضة بالغردقة (صور)

سلم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، وحدات المرحلة الثانية لبديل العشوائيات بمدينة الغردقة، وتضم 24 وحدة سكنية ما بين شقة ومنزل، للمستحقين من أصحاب المنازل ذات الخطورة الداهمة بمنطقتي "جبل العفش ومجاهد" في منطقة الروضة، التي قام بتنفيذها صندوق تطوير العشوائيات.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الشقة تبلغ مساحتها 90 متراً مربعاً، بينما تبلغ مساحة المنزل 150 متراً، جميعها كاملة التشطيب، ويتسلمها المواطن مزودة بكافة المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي.

وكشف اللواء عمرو حنفي عن أن إجمالي الأسر التي تم نقلها إلى بديل العشوائيات بمنطقة الروضة، في مدينة الغردقة، على مرحلتين، بلغ 96 أسرة من المستحقين، مشدداً على سرعة الانتهاء من نقل باقي الأسر المستحقة لمساكن بديلة.

وأوضح المحافظ أنه وجه بتوفير سيارات من مجلس مدينة الغردقة لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً، من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، إلى بديل العشوائيات بحي الروضة، لافتاً إلى أنه كلف مجلس المدينة بإزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، مشدداً على تنفيذ الإزالة فور تسليمهم المساكن الجديدة، لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات، حفاظاً على سلامتهم.

وسادت فرحة كبيرة بين الأهالى، الذين حرصوا على توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسط هتافات "تحيا مصر.. بنحبك يا سيسي"، كما وجهوا الشكر إلى محافظ البحر الأحمر، لحرصه على التواجد مع المواطنين لحظة بلحظة، للإشراف على تسليمهم الوحدات البديلة بنفسه.

بدوره استمع محافظ البحر الأحمر إلى مطالب الأهالي، مؤكداً أنه متواجد بالمحافظة لحل جميع المشاكل وخدمة الأهالي، وأوضح أنه سيتم دراسة مختلف مطالب المواطنين، كما سيتم توفير خط مواصلات ونقطة أمنية بالمنطقة لخدمة الأهالى، كما قام المحافظ بتوزيع 97 بطانية و30 كرتونة مواد غذائية على أبناء المدينة، مقدمة من جمعية الأورمان.

وفي ذات السياق، أكد اللواء عمرو حنفي أن ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من رئيس الجمهورية، حيث يحرص على متابعة هذا الملف بنفسه، وهناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، باقتحام ملف العشوائيات لتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بالمواطنين، لافتاً إلى أن الدولة حققت نجاحاً كبيراً في هذا الملف، حيث تمكنت من توفير أماكن كثيرة راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، بدلاً من المناطق التي تمثل خطورة شديدة على المواطنين.

يذكر أن مشروع بديل العشوائيات بالغردقة استهدف بناء 250 منزل ملحق به حوش بمساحة 150متراً، و600 شقة سكنية بمساحة 90 متراً، كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة.

وشهد عملية تسليم الوحدات السكنية بديل العشوائيات اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، واللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، واللواء ايهاب رشاد، رئيس حي جنوب الغردقة، واللواء أحمد خليل، مساعد مدير أمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.