نواب يطالبون الحكومة بتطبيق الغرامة الفورية حال عدم الالتزام بالكمامة

حرص عدد من أعضاء مجلس النواب على نشر القرارات الحكومية التى تم اتخاذها فى الأيام السابقة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، لإتاحتها أمام المواطنين ليتم التعامل بمقتضاها دون لبس.

وشملت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 بشأن حظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق (لتنظيم فترة أسبوعين ما بعد عيد الفطر المبارك) وذلك من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من بداية يوم السبت الموافق 30 مايو عام 2020 ولمدة خمسة عشر يوما وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وكذلك القرار الخاص بحظر انتقال المواطنين من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى ،اعتبارا من الأحد الموافق 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو .

كما حرص النواب على نشر كافة التعليمات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامات الطبية فى الأماكن التى حدد مجلس الوزراء لتفادى ابإصابة بالفيروس وأبرزها الاسواق والبنوك والمصالح العامة وأماكن العمل الخاصة

من جانبها أشارت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى ضرورة التزام المواطنين بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ،وذلك لمواجهة تفشى الفيروس بين فئات عديدة من المواطنين .

وقالت فى تصريح لـ"الوطن"، إن الإصابات فى تزايد والمواطنين لا يكترثون بفكرة التباعد الاجتماعي، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة صحية نحن فى غنى عنها.

وشددت "سولاف"على ضرورة استغلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لتحقيق التباعد الاجتماعى والحد من نسب الإصابة بفيروس كورونا .

وشددت على ضرورة ارتداء المواطنين للكمامات الطبية لتصبح هى الوسيلة الآمنة لتفادى نشر الفيروس، مبينة أن عدم الالتزام بارتدائها سيعرض أصحابها لدفع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه، وقالت: حرصت على نشر كل هذه التعليمات عبر صفحتى على مواقع التواصل الاجتماعى لإتاحتها لأكبر قدر من أهالى الدائرة .

من جانبه أكد النائب حسنى حافظ عضو مجلس النواب ،أن الأيام المقبلة ستحسم الطريق الذى سنسير فيه ،إما بتقليل فرص الإصابة بعدوى فيروس كورونا، أو زيادة إعداد الإصابات وهو ما سيؤدى إلى طريق محفوف بالمخاطر.

وأشار "حافظ" إلى أهمية توضيح الحقائق أمام الشعب ،ليعرف خطورة هذا المرض ،ولاسيما أن البعض مازال مستهترا بالموضوع ولا يراه إلا أكذوبة.

وشدد على ضرورة تفعيل القرار الحكومى الخاص بارتداء الكمامات الطبية بدءا من نهاية مايو ،وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين لهذا القرار .