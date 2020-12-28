«التشكيليين» توقف أنشطتها وفعالياتها لمواجهة كورونا

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، وقف جميع الأنشطة والفعاليات الفنية بالنقابة، ابتداء من اليوم 28 ديسمبر الحالي وإلى أجل غير مسمى، عملا بقرار لجنة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، بعد ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، على أن يتم تحديد موعد لهذه الفعاليات لاحقا.

وأضافت القباني لـ«الوطن»، أنّ الوقف سيكون للمعارض والفعاليات الثقافية، فى إطار الالتزام بالإجرارات التي اتخذتها اللجنة العلايا لإدارة أزمة كورونا، أمس، على أن تفتح النقابة بابها لاستقبال المدفوعات وتجديد الاشتراكات ودفع الرسوم.

وتابعت: «جرى تخفيض أيام العمل لثلاثة أيام أسبوعيا طوال شهر يناير 2021، وهي الأحد والثلاثاء والخميس، وتعمل النقابة خلال هذه الأيام على فترتين (من 10 صباحا: 2 ظهرا، ومن 5 عصرا إلى 9 مساء)، مع الالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا».

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلغاء الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، وغلق أي منشأة تنظم أي احتفالية، والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، والتشديد على وقف الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات خلال الفترة المقبلة.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، كما تم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الإحترازية، 50 جنيها، تدفع فورا.

وأكد ضرورة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بـ4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد المقبل.