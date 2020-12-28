«أسماء» تعيد دور «جوليت» من طرف واحد: انتحرت بعد فسخ خطبتها

«ومن الحب ما قتل» تنطبق تلك المقولة على ما فعلته العروس العشرينة أسماء بـالانتحار داخل منزل أسرتها بمدينة العاشر من رمضان، حزنا على فسخ خطوبتها من حبيبها، بعد أن فوجئت بإصرار أسرتها على إنهاء الخطوبة، بسبب استمرار الخلافات بين أسرتها وأسرة خطيبها، حيث جمعها الحب بخطيبها لسنوات، بحكم الزمالة في الجامعة، لكن هذه القصة لم ترَ النور، وانتهت بمأساة انتحار العروس بسم الفئران.

الفتاة اتهمت أسرتها بالسبب في تعاستها

حالة الاكتئاب والحزن التي ألمت بالفتاة «أسماء. س» 19 سنة، دفعتها للعزلة عن أسرتها داخل غرفتها عدة أيام، حيث كانت تنظر إلى والديها بأنهما السبب في تعاستها، بعد أن تمسكا بفسخ الخطوبة بزعم أن خطيبها لا يزال في السنة الأخيرة في الجامعة ولا يستطيع تحمل مسؤولية الإنفاق على أسرة جديدة، في حين أمامه طريق طويل بعد التخرج، يبدأ بالموقف من الخدمة العسكرية، ثم البحث عن عمل، ثم نفقات الزواج التي تحتاج مبالغ كبيرة.

العروس اشترت سم الفئران قبل الحادث بيوم

واكتشفت أسرة الفتاة وجود سم الفئران داخل غرفتها بعد موتها، ورجحت الأسرة أن الفتاة اشترت سم الفئران قبل الحادث بيوم واحد خلال عودتها من الجامعة، وأنها منذ أن عادت من الجامعة رفضت الحديث مع والديها وجلست في غرفتها ورفضت الاستجابة لهما بالخروج لتناول الطعام معهما، زاعمة بأنها لا ترغب في الطعام، وظلت على حالتها السيئة حتى فوجئت والدتها بوفاتها بعد أن كسرت باب غرفتها لمعرفة أسباب عدم إجابتها لطرقات الباب أو حتى غلق هاتفها.

تشريح الجثمان

قررت النيابة العامة، انتداب الطب التشريح لتشريح جثمان الفتاة، لبيان أسباب وفاتها رسميا وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث الذي حضر عليه الجيران، عندما سمعوا صرخات والدة الفتاة وعندما ذهبوا وجدوها جثة هامدة، فأبلغوا شرطة النجدة وبعدها حضرت قوة أمنية وبدأت في إجراءاتها الأمنية بالمعاينة ومناظرة الجثمان، واستدعاء سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى تخت تصرف النيابة العامة.

بلاغ للأمن

وبدأت الواقعة بتلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم ثاني العاشر من رمضان بوصول «أسماء. س» 19 سنة، طالبة جامعية، إلى مستشفى التأمين الصحي، جثة هامدة، وتبين حدوث وفاتها نتيجة تناول السم، وبينت تحريات المباحث فسخ خطوبتها منذ أسبوع، ودخولها في حالة نفسية سيئة دفعتها للتخلص من حياتها منتحرة بتناول سم الفئران.