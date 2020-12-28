بعد تزايد حالات كورونا.. تزويد "أحرار الزقازيق" بتنك أكسجين إضافي

أعلنت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، في محافظة الشرقية، بإشراف الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير المستشفى، اليوم الاثنين، عن تركيب وتشغيل تنك أكجسين إضافي بسعة 10 آلاف لتر، لخدمة المصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي قامت بتزويد مستشفى الأحرار بتنك أكسجين إضافي، وذلك لمواجهة التزايد في أعداد المصابين بالفيروس المستجد.

وفي وقت سابق، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد التعليمية والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت، ومراعاة المسافات البينية، والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة، لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة، حرصاً على سلامة الجميع.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بتشكيل لجان دورية للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجارية، وقاعات الأفراح، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، حرصاً على سلامة المواطنين وتجنب إصابتهم بفيروس كورونا، خاصةً مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفتره الحالية.

وفي الغضون، سجلت محافظة الشرقية، قبل قليل، حالتي وفاة بين أفراد الطواقم الطبية متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، وهما الدكتور مروان عطية، أستاذ الباطنة والكلى بكلية الطب بجامعة الزقازيق، إضافة إلى إحدى الممرضات من الطاقم الطبي بمستشفى بلبيس المركزي.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بإشراف المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، وبرئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، عن اتخاذ عدة إجراءت لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، منها تخصيص 5 مستشفيات لعزل الحالات الإيجابية، وهي الأحرار التعليمي، ومستشفى صدر الزقازيق، وحميات الزقازيق، وأبو حماد، وطوارئ فاقوس.