التضامن: توعية 3 ملايين و120 ألف رجل وسيدة بوسائل تنظيم الأسرة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع 2 كفاية يأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن، لتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن -المشرف العام على مشروع 2 كفاية، إن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب.

استهداف 958 ألفا و750 سيدة فى 10 محافظات

وأكد عثمان، في بيان، أن الفئة المستهدفة من المشروع هي الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية تكافل ويستهدف 958,750 سيدة في 10 محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حي الأسمرات بمحافظة القاهرة.

تدريب 750 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات

وأوضح أنه خلال عام 2020 تم التعاقد مع 14 جمعية أهلية جديدة ليصبح إجمالي الجمعيات الشريكة للمشروع 108 جمعيات، كما تم تدريب 750 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات حيث أصبح عدد المثقفات المجتمعيات العاملات بالجمعيات الأهلية الشريكة 1159 مثقفة مجتمعية وفيما يتعلق بتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة خلال عام 2020.

تشغيل 64 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة

ولفت إلى أنه تم تطوير وتشغيل 31 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة ليصبح إجمالي عدد العيادات 64 عيادة حتى الآن، بخلاف تدريب الأطباء والتمريض العاملين بالعيادات الجديدة تدريباً على رأس العمل.

وأوضح أن عدد المترددات على العيادات خلال عام 2020 بلغ 64 ألفا و897 سيدة، وأن عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة خلال عام 2020 بلغ 51 ألفا و455 سيدة، بنسبة 83,1% من المترددات، مشيرا إلى أن حبوب تنظيم الأسرة كانت هي الأكثر استخداماً في وسائل تنظيم الأسرة بعيادات المشروع بنسبة 61%.

زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة خلال عام 2020

وأكد عثمان زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة خلال عام 2020، حيث تم توعية 3 مليون و120 ألفا و662 رجل وسيدة برسائل التوعية الخاصة بتنظيم الأسرة عن طريق مشروع 2 كفاية، وذلك لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب.

تنفيذ 2 مليون و359 ألف زيارة طرق أبواب

وارتفعت زيارات طرق الأبواب المنفذة خلال عام 2020 بلغت 2 مليون و359 ألفا و757 سيدة، وأن عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة خلال العام بلغ 328.914 ألف سيدة.

تنظيم عرض مسرح "سكر برة"

وأوضح عثمان، أنه تم تنظيم عرض مسرح "سكر برة" وهو عرض درامي في المقاهي العامة يقدم من خلاله الممثلون نماذج مجتمعية، التقوا في مقهى للهروب من الضغوط والمشاكل التي يواجهونها نتيجة إنجاب العديد من الأطفال، حيث تم تنفيذ 22 عرضا مسرحيا باسم "سكر برة" بالمحافظات العشر المستهدفة وبحي الأسمرات، وحضر هذا العرض عدد 1470 من الرجال والشباب وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية.