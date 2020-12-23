التضامن: التوسع في «2 كفاية» واستهداف 20 محافظة

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمشرف على مشروع 2 كفاية، للحد من الزيادة السكانية، إنّ «2 كفاية» ستكون جزءا من الخطة القومية لخفض وضبط النمو السكاني، لافتا إلى أنّه سيتم العمل في 20 محافظة بدلا من الـ«10 محافظات» التي يتم العمل بها في الوقت الحالي.

وأكد مساعد وزيرة التضامن، لـ«الوطن»، أنّ العشر محافظات التي يتم العمل بها حاليا، هي الأكثر فقرا والأعلى خصوبة «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان»، لافتا إلى أنّه سيتم التوسع حتى تصل إلى 20 محافظة.

وأضاف عثمان، أنّه بدلا من استهداف مليون سيدة، وهن المستفيدات من برنامج الدعم النقدى تكافل، سيتم استهداف 4 ملايين سيدة، مشيرا إلى تضاعف عيادات تنظيم الأسرة أيضا بشكل كبير، في إطار الاستراتيجية، والوصول بالـ64 عيادة تنظيم الأسرة الموجودة في الفترة الحالية لنحو 400 عيادة.

التمكين الاقتصادى للمرأة عامل مؤثر في تنظيم الأسرة

ولفت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّه سيتم تخصيص جزء من الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والمشروعات الخاصة التي تستهدف السيدات، فالمشروعات الخاصة بالسيدات وتمكينها اقتصاديا، ستدر عليها ربحا، وعامل مؤثر في تنظيم الأسرة.

إتاحة مساحة كبيرة للجمعيات الأهلية لتنفيذ محاور الخطة

وأشار عثمان، إلى أنّ الاستراتيجية سيكون لها عدة مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية، إلى جانب إتاحة مساحة كبيرة للجمعيات الأهلية لتنفيذ محاور الخطة، مشيرا إلى أنّ لها دور فاعل في الوصول لمستهدفاتها، من خلال الاعتماد على خبرة الجمعيات الواسعة في برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية.

إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة

من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه سيتم إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة، وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المستفيدات.