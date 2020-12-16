يستهدف مستفيدات تكافل بـ10 محافظات.. تفاصيل الاشتراك بـ«2 كفاية»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "2 كفاية" يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي، من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

يستهدف مستفيدات "تكافل" في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاما

السيدات المستفيدات من برنامج تكافل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاما، وذلك بالمحافظات العشر الأكثر فقرا والأعلى خصوبة "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان".

5 إجراءات للاشتراك بالبرنامج

حددت وزارة التضامن 5 إجراءات للاشتراك ببرنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية كالتالي:

1- تقوم المثقفة المجتمعية التابعة للبرنامج بزيارة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات العشر المستهدفة.

2- تقوم المثقفة المجتمعية بتحديث بيانات السيدة وبعض بيانات الأسرة التي لها علاقة بالبرنامج.

3- تقوم المثقفة المجتمعية بتوعية السيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة والمُباعدة بين الولادات برسائل تتناسب مع ظروف كل سيدة.

4- في حال رغبة السيدة في تنظيم الأسرة، تقوم المثقفة المجتمعية بإعطائها كارت تحويل إلى عيادة تنظيم الأسرة التي تختارها المستفيدة سواء الوحدة الصحية أو عيادة الجمعية الأهلية الشريكة.

5- تحصل السيدة المستفيدة على وسيلة تنظيم الأسرة بالمجان.

أهداف المشروع

- المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية.

- تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وحاكم وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفي الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصـول إلى العدد المرغوب من الأطفال.

- استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية.

- زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب وحملات إعلامية جماهيرية موسعة.

- تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.