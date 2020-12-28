«بقالي ساعة» لـ نبيل شعيل تتخطى 10 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

تجاوزت أغنية الفنان الكويتي الكبير نبيل شعيل المصرية الجديدة، بقالي ساعة، حاجز 10 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وجاءت أغنية بقالي ساعة من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي توما ومكساج هاني محروس وانتاج شركة روتانا.

وتعد الأغنية هي العمل المصري الوحيد الذى طرحه نبيل شعيل فى عام 2020 والذى شهد طرح الفنان نبيل شعيل لعدد من الاغنيات الخليجية والكويتية منها «سهران، اللحظة الوحيدة، ثابتة هالديرة».

وكان الفنان نبيل شعيل قد طرح مع «روتانا» خمسة أغاني متنوعة، في ألبوم بعنوان كبير الفن هي: «كبير الفن، حوبه، ندمان، جازلي آخر حبنا»، وتعاون في الألبوم نخبة من الشعراء هم: «عمر الكندري، فوزان الناصر، قصي عيسى، خالد الغامدي وأحمد الصانع»، والملحنين «أحمد الهرمي، علي صابر، أدهم، عبد الله الجاسم وفواز المرزوق» والموزعون الموسيقيون: «مهند خضر، عثمان عبود» وزيد نديم الذي كانت له «حصة الأسد» بتوزيعه ثلاثة أغنيات من أغاني الألبوم.

يذكر أن الفنان نبيل شعيل، كان قد كشف عن رأيه فى أغاني المهرجانات،خلال استضافته فى برنامج التاسعة مساءا وقال إنه يجب أن يقدم الفنان أغاني راقية، مشيرا إلى أن هناك ميديا، وسوشيال ميديا نرى فيها أشياء تشيب فيها الرأس.