كفر الشيخ تسجل 7 وفيات و29 إصابة بكورونا في يوم واحد

سجلت محافظة كفر الشيخ، رسمياً 7 وفيات و29 إصابة في يوم واحد وفق ما ورد من مستشفيات العزل بالمحافظة، بخلاف حالات العزل المنزلي.

وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، إنه جرى تسجيل 7 حالات وفاة ممن كانوا محجوزين بمستشفيي العزل في بلطيم وسيدي غازي، فضلاً عن أقسام العزل والفرز بالمستشفيات العامة والمركزية.

وأشار المصدر إلى تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 6 مستشفيات بالمحافظة، وفقاً لما ورد من نتائج تحاليل «pcr» التي أُجريت لهم في معمل الفيروسات الكبدية بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وهو المعمل الوحيد المعتمد لدى وزارة الصحة.

وتابع المصدر، أن مستشفى صدر كفر الشيخ سجل 9 إصابات، ومستشفى الحامول المركزي 7، ومستشفى حميات كفر الشيخ 3، وحميات دسوق، حالتي إصابة، فيما سجل مستشفي دسوق العام، 6 حالات، ومستشفى كفرالشيخ العام حالتين.

وكانت المحافظة سجلت أمس 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، من بينهم سيدة وطفلها الرضيع، وجرى تكفين وتغسيل الوفيات وفق الاشتراطات الصحية لموتى فيروس كورونا.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إن من بين الوفيات «غادة.ش»، 30 عاماً، وطفلها الرضيع، حيث جرى حجزها بمستشفى عزل بلطيم، منذ 4 أيام وكانت محولة من مستشفى كفر الشيخ العام، لكن حالتها تدهورت وتوفيت هي ورضيعها.

كما توفي شخصان آخران أحدهما بقسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي والآخر بمستشفى سيدي غازي، وجرى تكفينهما وفق الاشتراطات الطبية المتبعة وتسليمهم إلى ذويهما.