في أول حوار لها.. طليقة «السويركي» تكشف أسرار حياة مالك التوحيد والنور

قالت السيدة، ش.ع، طليقة رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك التوحيد والنور، إنها تزوجت منه عام 2005 ولم تستمر الزيجة أكثر من عام بعد واقعة إجهاضها التي وقعت بأوامر منه لنجله أحمد.

وأضافت ش.ع، في حوارها لـ"الوطن"، أن «السويركي» يملك من الأبناء 18 ابن وبنت تقريبًا، النجل الأكبر محمد، وهو مثل والده يهتم بالنساء ويتزوج مّن تعجبه، أما الثاني فهو أحمد ولكنه يختلف تمامًا عن شقيقه الأكبر، فهو المتحكم في إمبراطورية التوحيد والنور وثروة والده .. وإلى نص الحوار:

اللقاء الأول

كيف التقيتي بـ سيد السويركي وتزوجتي منه؟

- البداية تعود عندما دخلت محل التوحيد والنور بفرع شبرا، لشراء بعض الأغراض، ورآني «السويركي» في الكاميرات الخاصة بالمحل فأرسل لي شخص وتحدث معي بشأن لقاء الحاج لأنه أعجب بي، وعندما رآني مسك شعري ليتأكد منه، وظل ينظر في جسدي، كأنه يعاين بضاعة ثم تزوجنا.

وكم الوقت الذي إستغرقه منذ رؤيته لك حتى تزوج؟

- يوم واحد فقط وتزوجنا عرفيا.

* وكيف كانت زيجتك من السويركي؟

- لقد تزوجت من السويركي عام 2005، واستمرت الزيجة لمدة عام، وكنت أسكن في شقة أعلى فرع التوحيد والنور بمنطقة الطوابق في شارع فيصل، فهو إعتاد على إسكان زوجاته فوق الفروع، ثم انتقلت بعد ذلك في شقة أعلى التوحيد والنور فرع شبرا، وكان السويركي بطبيعته حنين في التعامل معي، ويعطيني مصروف إسبوعي 4000 ألاف جنيه، كما أنه كان يشتري لي الذهب كثيرًا.

واقعة الإجهاض

ولماذا لم تستمر الزيجة؟

- اتصلت بـ السويركي وكان في السعودية يؤد مناسك الحج مع نجله محمد، وأخبرته بأنني حامل، فأغلق الهاتف في وجهي وأمر نجله أحمد، الذي لم يتردد في إجهاضي عندما كنت حامل في توأم.

وماهي تفاصيل واقعة الإجهاض؟

- فوجئت بـ 4 رجال تابعين لأحمد نجل السويركي، قاموا باصطحابي إلى طبيبة نساء وتوليد تدعى ليلى، وكانت عيادتها في إمبابة آنذاك، وكانت نتيجة الكشف أنني حامل في توأم، وبعد يومين جاء الرجال مرة أخرى وأصطحبوني إلى إحدى المستشفيات بالمهندسين، وحدثت عملية الإجهاض.

وماذا فعل السويركي معك بعد عودته من السعودية عقب واقعة الإجهاض؟

- بعد عودة مالك التوحيد والنور من المملكة برفقة نجله محمد، عرض عليا الاستمرار في الزواج وكأن شيئًا لم يكن، ولكنني رفضت كل المحاولات للاستمرار، فغضب بشدة وضربني أمام والدتي وبنت خالتي، واستمر التعذيب لمدة يوم بأكمله ولم يستطيع أي أحد الدفاع عني خشية من رد فعل السويركي، وبعدها استطعت الخروج من المنزل وطلبت الطلاق منه.

هل كنتي تعرفي السويركي قبل زواجك منه؟

- لا لم أكن أعرفه أو أسمع عنه.

عائلة السويركي

ولم تعرفي أنه سُجن بسبب جمعه لـ 5 زيجات في آن واحد؟

- لا لم عرف شيئ عن هذا الأمر، وكل ما اعلمه عن تلك الفترة هو أن السويركي قطع علاقته مع كل من كان يعرفه قبل واقعة دخول السجن، وأنه قرر التعامل من سماسرة زواج جدد بعد خروج من السجن.

ماذا تعرفي عن عائلة السويركي؟

- لديه من الأبناء 18 ابن وبنت تقريبًا، النجل الأكبر محمد، وهو مثل والده يهتم بالنساء ويتزوج مّن تعجبه، وأحمد الإبن الثاني ولكنه هو المتحكم في إمبراطورية التوحيد والنور وثروة والده فهو اللهو الخفي وتشاجر أكثر من مرة مع والده بسبب زيجاته الكثيرة، ولكن انتهى الأمر أنَّهما اتفقا على أن يتزوج سيد السويركي كيفما يشاء ولكن دون إنجاب، كما أن له أبناء في وظائف جيدة.

وماذا عن زوجاته وعدد الزيجات في حياة السويركي؟

- العدد كبير لدرجة قد لا يتخليها احد، ولكنه لا يقل بأي شكل من الأشكال عن 90 لـ 100 زوجة تزوجهم عرفيًا، ولكن تبقى الحاجة فريدة الزوجة الأولى هي الأهم، والتي لم يطلقها، وكانت هناك أيضًا نبوية ولكنها لم تتحمل الوضع كثيرًا، وهنا يجب الإشارة إلى أنه عندما تم القبض عليه منذ أيام كان مع زوجته الأخيرة والتي يسكن معها في منطقة المهندسين.

تهديدات للصمت

هل انقطعت علاقتك بعائلة السويركي منذ طلاقك قبل 15 عاما؟

- بالفعل انقطعت علاقتي بالعائلة، طوال السنين الماضية قبل أن تنشر جريدة الوطن قصة الإجهاض التي تعرضت لها، حيث أرسل أحمد نجل السويركي، من يهددني حتى أصمت، حيث إنه غضب بعد نشر الجريدة الواقعة التي يقف ورائها.

ومن الذي يهددك هذه الأيام؟

- لقد أرسل أحمد السويركي التهديدات مع الذراع اليمين لوالده سيد السويركي، ويدعى أسامة عبدالباسط، وهو يعمل مدير الشؤون القانونية بالتوحيد والنور.