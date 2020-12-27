طليقة السويركي تكشف سر الأدوار العليا بمحلات التوحيد والنور: شقق لزوجاته

قصة جديدة تضاف إلى سجل حكايات سيد رجب السويريكي، رجل الأعمال ومالك سلسلة محال «التوحيد والنور»، والذي تمّ القبض عليه منذ أيام بتهمة مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية أهدافها، وتمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام، هذه المرة خاصة بفروع سلسلة محاله الكثيرة التي تخطت أكثر من 70 فرعًا بالقاهرة الكبرى، وذلك حسبما كشفته السيدة «ش.ع»، طليقة السويركي، التي تزوجته في عام 2005، لمدة عام.

السويركي ونجله تشاجرا كثيرا بسبب زيجاته المتعددة.. وأقنعه بعدم الإنجاب

وفي رواية جديدة، حكت «ش.ع»، أنَّ هناك بعض فروع التوحيد والنور يوجد بها طوابق عليا، كان يستخدما سيد السويركي، من أجل إسكان زوجاته، وذلك في عدد من الفروع، مضيفة في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنَّ أبرز الفروع التي كانت تعيش فيها زوجاته، فرع شارع شهاب بمنطقة المهندسين، وأيضًا شبرا مصر، ومنطقة الطوابق فيصل، وفرع ميدان الجيزة، وهي التي كانت تعيش فيه زوجته الأولى والتي لا يطلقها أبدًا «الحاجة فريدة»، حسب وصفها.

وعن سكنها في أحد الطوابق العليا التي أشارت إليها، ذكرت «ش.ع»، أنَّها كانت تعيش في بداية زواجها بالسويركي، أعلى فرع منطقة الطوابق بشارع فيصل، ثم انتقلت إلى العيش بعد ذلك أعلى فرع شبرا، قبل أن تعود في آخر فترة بالزواج إلى شقتها بفيصل مرة أخرى.

أجهضت على يد نجل السويركي خلال سفره.. وعاد من الخارج يطالبني بالرجوع إليه لكني رفضت

وأكملت طليقة السويركي: «بعد واقعة قيام ابنه أحمد بإجهاضها، في أثناء تواجد والده السويركي وشقيقه محمد في السعودية من أجل أداء مناسك الحج، عاد وطالبها بالاستمرار في الزواج وكأن شيئا لم يكن ولكنها رفضت ذلك، فضربها أمام والدتها وبنت خالتها"، مستدركة: «استمر التعذيب لمدة يوم بأكمله ولم يستطيع أي أحد الدفاع عنها خشية من رد فعل السويركي، وبعدها استطاعت الخروج من المنزل وطلب الطلاق منه».

واختتمت السيدة «ش.ع» حديثها، منوهة إلى أنَّ أحمد السويركي تشاجر أكثر من مرة مع والده بسبب زيجاته الكثيرة، ولكن انتهى الأمر أنَّهما اتفقا على أن يتزوج سيد السويركي كيفما يشاء ولكن دون إنجاب، موضحة أنَّ عدد أبناء مالك سلسلة محال التوحيد والنور حوالي 18 ابن وبنت.