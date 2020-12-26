جبروت أب وابنه.. القصة الكاملة لواقعة إجهاض زوجة السويركي

لازالت الأسرار الخاصة برجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محال الوحيد والنور، تتكشف يومًا بعد الآخر، فبعدما نشر «الوطن» واقعة إجهاض زوجة السويركي التي تدعي ش. ع، بعد أوامر من نجله، كشفت السيدة «ش.ع»، طليقة سيد رجب السويركي، أنها تعرضت لتهديدات، قائلة: «تلقيت تهديدات من شخص يدعي أسامة، مدير الشئون القانونية له، وهو الذراع الأيمن للسويركي، وكاتم أسراره».

واقعة الإجهاض

وتروي ش.ع، الواقعة لـ«الوطن»، بأنها تعود إلى عام 2005، عندما تزوجت من رجل الأعمال سيد السويركي، وحملت منه، فاتصلت بزوجها ووقتها كان يؤدي مناسك الحج مع نجله محمد، وبعدما أخبرته بحملها أغلق الهاتف دون رد مفهوم.

وقالت: «فوجئت بـ 4 رجال تابعين لنجل السويركي ويدعى أحمد، قاموا باصطحبها إلى طبيبة نساء وتوليد تدعى ليلى، وكانت عيادتها في إمبابة آنذاك، وكانت نتيجة الكشف أنها حامل في توأم».

وأضافت طليقة السويركي، التي لم تكن تعرف أنه كثير الزواج، أنه بعد مرور يومين من واقعة الكشف عليها ومعرفة أنها حامل في توأم، أعطى سيد السويركي أوامره لـ أحمد ابنه بإجهاضها.

وتابعت: «جاء الرجال مرة أخرى وأصطحبوها إلى إحدى المستشفيات بالمهندسين، وحدثت عملية الإجهاض»، مشيرة إلى أنه بعد واقعة الإجهاض عاد السويركي من رحلة الحج ولكنها لم تستمر معه.

وأكدت ش.ع، أن السويركي بعد عودته من السعودية عرض عليها الاستمرار في الزواج وكأن شيئًا لم يكن، ولكنها رفضت كل المحاولات للاستمرار، موضحة أن الزواج لم يستمر أكثر من عام.

القبض على السويركي

ويخضع رجل الأعمال مالك محال التوحيد والنور، إلى التحقيقأت لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها، حيث أسندت جهات التحقيق إليه عدة جرائم منها تمويل جماعة ارهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.