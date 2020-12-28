إيبارشية بني سويف تعتذر عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد

ترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، اليوم، اجتماع مع كهنة الإيبارشية لاتخاذ قرار نهائي بشأن قداس ومقابلات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد وترتيبات المرحلة القادمة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيرس كورونا المستجد حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة المصرية.

وقرر الأنبا غبريال أسقف بني سويف أن تقام قداسات أعياد الميلاد والغطاس بحضور الآباء الكهنة والدياكونين ومعلمين الكنائس فقط، على أن يتم تلقي تهاني عيد الميلاد المجيد عبر الهاتف، وتعليق كافة الخدمات والأنشطة والاجتماعات، وإلغاء قداس رأس السنة الميلادية.

كما انتهى الاجتماع إلى أنه اعتبارا من 1 يناير القادم، حضور القداسات عن طريق الحجز المسبق بحضور 25% من مساحة الكنيسة، وتعليق صلوات الثالث وإغلاق قاعات العزاء، وإقامة صلوات المنتقل بحضور أسرة المنتقل فقط، على أن تقام صلوات متوفي الكورونا بالمدافن، وصلوات الإكليل بحضور ما لا يزيد عن 20 شخصا من أسرة العروسين.