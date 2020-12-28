محافظ بني سويف: انتهاء إصلاح الفاصل الحديدي بكوبري النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، أعمال إصلاح وصيانة الفاصل الحديدي في الاتجاه القادم من الشرق إلى الغرب بكوبري بني سويف العلوى على النيل، والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، عقب ساعات من ظهور تباعد محدود بين الفاصل الحديدي بالبلاطة العلوية للكوبري.

وتابع المحافظ الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لإصلاح الفاصل، وشملت أعمال تسليح وتثبيت الفاصل وصب بمادة الجراوت الأسمنتية، وتسوية السطح ودهان الفاصل، ومن المقرر أن يتم تشغيل الاتجاه بالكامل في غضون ساعات قليلة من اليوم بعد التأكد من جفاف الخراسانة الصب.

وكان محافظ بني سويف فور ملاحظة وجود تباعد بين الفاصل الحديدي، قد وجه رئيس فرع الهيئة ببني سويف بالتواصل مع الإدارة المركزية بالهيئة لسرعة إصلاح وصيانة الفاصل، لمنع احتمالية اتساع الفاصل، وتجنب إلحاق أضرار بالسيارات والمركبات أثناء مرورها أعلى الكوبري في طريقها من الغرب إلى ناحية شرق النيل.

وشهد كوبرى النيل القديم بمدينة بني سويف، تباعد بين الفاصل الحديدي والبلاطة العلوية في الاتجاه القادم من الغرب إلى الشرق، مما تسبب فى مخاوف لدى أهالي المحافظة وبخاصة قائدي المركبات، من اتساع الفاصل وحدوث أزمة مرورية خاصة مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بني سويف والمدارس الخاصة التي تتواجد اغلبها في الجانب الشرقي من النيل .

و يُعد كوبرى بنى سويف، الذى أنشئ عام 1986، هو عصب حركة النقل بين الجانبين الشرقى والغربى لاهالي مراكز بني سويف الجنوبية ومدينة بني سويف، على الرغم من إنشاء محور عدلي منصور على بعد كيلو مترات من كوبري النيل .