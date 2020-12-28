عاجل.. مصادر أمنية ترجح مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

رجحت مصادر أمنية مطلعة، مد مهلة تركيب الملصق الإلكترونى المقرر انتهاؤها في 31 ديسمبر الجاري، مؤكدة أن وزارة الداخلية هدفها التيسير على المواطنين، خاصة مع تزايد إصابات كورونا، مشيرًة إلى أن غرامة عدم تركيب الملصق تصل إلى 8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص، طبقا لنص المادة 25 من القانون الجديد.

وينص القانون على أنه يُصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني، صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفائه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه.

احتمالية مد مهلة تركيب الملصق

وتابعت المصادر بأن كل المعطيات في إدارات المرور التي تشهد حالة من الزحام الشديد تتجه إلى مد مهلة تركيب الملصق، الذي لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له حتى لا يتعرض للتلف، وأن إدارات المرور على مستوى الجمهورية تستقبل المواطنين الراغبين في تركيبه، وتم تحديد فترة عمل مسائية في وحدات المرور من 5 إلى 8 مساءً، وأن إدارات المرور ناشدت عدة مرات المواطنين مالكي المركبات بكل أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة لتركيب الملصق، وإلا سيتم توقيع غرامات وعقوبات على المتخلفين.

الداخلية توفر الخدمة إلكترونيًا

وأعلنت وزارة الداخلية، توفير الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكل أنواعها، ذات التراخيص السارية، من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيا، من خلال موقع بوابة «مرور مصر»، وتسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون فيها (ذات ملصق إلكتروني) واستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة الخاصة بكل فرد بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك.

كما أكدت الوازرة، على استخدام تلك الخدمة من خلال تسجيل البيانات الخاصة بصاحب المركبة عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة «مرور مصر» ثم اختيار خدمات المركبات واختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني وسداد رسوم الخدمة المطلوبة، كما يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة.