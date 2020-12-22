الداخلية تهيب ملاك المركبات بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني

أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات بكل أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث سيجري سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازم.

وأضافت الداخلية أنه «في ذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكي المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني، الخاص بالمرور ( بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية (https://moi.gov.eg/)».

جاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور، يحقق التيسير على كافة مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق، وذلك بمناسبة قرب انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني يوم 31/12/2020.