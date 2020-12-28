10 قرارات للمهن الطبية لدعم أعضائها في موجة كورونا الثانية  

أصدر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم «الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والبيطريين» في اجتماعه اليوم الإثنين، 10 قرارات ضمن خطة الاتحاد للتعامل مع الموجة الثانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لدعم أعضاء الاتحاد المصابين، وأبرز هذه القرارات مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية فبراير 2021.

وأعلن المجتمعون أن القرارات تضمنت الآتي:

1-مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية فبراير 2021.

2-تحمل مشروع علاج الأطباء وأسرهم قيمة 50% من تحليل PCR للمسحات، وبحد أقصى مرتين للعضو، وبحد أقصى 500 جنيه طبقا للمعامل المدرجة لذلك.

3-الأعضاء المشتركين بمشروع العلاج وأسرهم الذين يحتاجون لدخول إحدى مستشفيات العزل المتعاقد معها المشروع يتم الحصول على خطاب دخول مستشفى مسبق من إدارة المشروع، وبالنسب المقررة فى هذا الشأن.

تحاليل باقة «الجهاز التنفسي» للمشتركين بالمشروع وغير المشتركين

4-للأطباء المشتركين بمشروع العلاج وأسرهم يتم عمل تحاليل باقة «الجهاز التنفسى» بملبغ 170 جنيها، بموجب تقديم كارنيه المشروع بالمعمل دون الحصول على موافقة مسبقة.

5-للأطباء غير المشتركين بمشروع العلاج فقط، يتم عمل تحاليل باقة «الجهاز التنفسي» بمبلغ 270 جنيها، بموجب تقديم كارنيه النقابة بالمعمل دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة.

6- يستمر صرف إعانة وفيات الكورونا بمبلغ 50 ألف جنيه لأسر الشهداء بموجب تقديم: «التحاليل التى تثبت الإصابة + تقرير طبى صادر من المستشفى+ CT ولا يشترط وجود خاتم النسر+ إعلام الوراثة».

9-تكليف إدارة مشروع العلاج بسرعة التعاقد مع أكبر عدد من مستشفيات العزل خلال الفترة القادمة.

10-تم تشكيل لجنة إدارة أزمات، خاصة بأزمة كورونا، مكونة من: الدكتور خالد سليم، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، والدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد.