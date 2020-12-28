الكهرباء: نسعى للحصول على إذن الإنشاء لمحطة الضبعة

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع محطة الضبعة من أهم المشروعات والتي يتابعها الرئيس السيسي بشكل دوري، ويتم على مراحل، سواء بالحصول على إذن الإنشاء وإذن قبول الموقع، وتم الحصول على موافقة على إذن قبول الموقع، وجاري اتخاذ الخطوات من أجل الحصول على إذن الإنشاء، لبدء العمل، وتم إنشاء السور الشبكي حول المحطة حول المفاعلات والمبنى المتواجد أمام المحطة.

متحدث الكهرباء: نعمل على الانتهاء من عدة إجراءات للحصول على إذن الإنشاء

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن جاري العمل في الوقت الحالي على إنهاء الميناء الخاص باستقبال المهمات والمعدات والأشياء الخاصة بمحطة الضبعة، لأنها ستأتي على ميناء خاص بالمحطة، وجاري العمل على عدد من المراحل الأخرى للحصول على إذن الإنشاء، حيث إن هذا الإذن يتطلب بعض الإجراءات التي يجب عملها أولا، وتصدره هيئة الرقابة النووية والإشعاعية طبقا لبعض الأوراق المطلوبة.

متحدث الكهرباء: أزمة فيروس كورونا أثرت على المشروع

أزمة جائحة كورونا أثرت بشكل ما على مشكلة المواعيد والعمل في المحطة، وعلى الرغم من الصعوبات المختلفة إلا أن هناك تنسيق بين الجهتين سواء المصرية أو الروسية من أجل الحصول على إذن المشروع وبداية العمل على المفاعلات في المحطة فيما بعد.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أليكسي ليخاتشوف، مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية «روس أتوم»، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وأيضا الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.