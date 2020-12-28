الكهرباء: حل 99% من الشكاوي الفنية والتجارية بـ5 محافظات بوسط الصعيد

نجحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال شهر ديسمبر الجاري من حل 99% من شكاوي المشتركين التجارية والفنية والتى تتضمن 5 محافظات تقع في نطاق عملها وهي «الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد) والتى يبلغ عدد المشتركين بهم حوالى 4 مليون مشترك منهم مايقارب الـ1,3 مليون مشترك بعداد مسبوق الدفع مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا لتطوير وتحسين أداء شبكات التوزيع وتقديم خدمة متميزة للمواطن.

مواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة

ونفذت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء الخطط الاستثمارية والطموحة والتي أدت الي رفع كفاءة الشبكة لتحسين مستوى الأداء وضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية للمشتركين طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه في أنماط الاستهلاك.

تقنيات حديثة للارتقاء بمستوى الأداء

كما إستخدامت الشركة بنطاق المحافظات التابعه لها تقنيات حديثة للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمة بتشغيل خدمة الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع مع توفير خدمة تحصيل فاتورة استهلاك الكهرباء إلكترونيا من خلال إتاحة بيانات الفواتير على موقع الشركة على شبكة المعلومات «الإنترنت» www.meedco.gov.eg .

تفعيل برنامج القراءات الموحد

كما قامت الشركة بتفعيل برنامج القراءات الموحد المنفذ بمعرفة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 6 أفرع إيرادات للقراءة بالتابلت مع تطوير الخدمات المقدمة من موقع الشركة على شبكة المعلومات بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهريا وعرض فاتورتين سابقتين اضافة الي نشـر ثقـافة ترشيد الطـاقة وتـوعية المشتـركين عن الطـرق السليمة اضافة الي استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين لتطوير الخدمة وإدخال المشترك للقراءة عن طريق موقع الشركة أو موقع حماية المستهلك شهريا.

تركيب عدادات ذكية ولمبات ليد

وتوسعت الشركة التوسع في تركيب اللمبات الليد اضافة الي تركيب 8550 عداد ذكي لمدينتي المنيا وأسيوط ضمن الخدمات التي قدمتها الشركة للمشتركين