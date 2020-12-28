مستقبل وطن يتبرع بـ3 أجهزة أكسجين ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا

تبرعت أمانة حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ بالتنسيق مع أمانة المشروعات الصغيرة بالمحافظة، بثلاثة أجهزة توليد اكسجين للجهاز التنفسي ومستلزمات طبية ووقائية لإحدى لجان الزكاة بكفرالشيخ لاستخدامها لمرضى العزل المنزلى وذلك في إطار جهود الحزب لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب.

وجاء ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى امين الحزب بالمحافظة والدكتور على ابوشوشة الأمين المساعد ونائب امين الحزب بالمحافظة.

و قال خميس عابوه أمين المشروعات الصغيرة بالمحافظة انه تم تسليم الأجهزة بالاضافة الى مستلزمات طبية اخرى للجنة الزكاة بمنطقة سخا مركز كفرالشيخ لإستخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا كـ تبرع من الحزب لخدمة أهالى كفرالشيخ موضحا أن الحزب بالمحافظة قام بتقديم مجموعة مساعدات عينية منها أجهزة ومعدات طبية وكمامات وقفازات ومواد مطهرة تم توزيعها خلال الفترة الماضية لمواجهة الفيروس.

وأشار الدكتور على ابوشوشة الامين المساعد بالمحافظة، في بيان له مساء اليوم الإثنين، إلى أنه تم وضع خطة منذ اتخاذ الدولة إجراءات مواجهة فيروس كورونا تمثلت في توفير مواد التطهير والتعقيم للمنشات في المدن والقري وتوزيع مواد غذائية وغيرها موضحا ان الحزب على اتم الاستعداد لتقديم يد العون للفئات الاكثر احتياجا ودعم جهود الدولة في مواجهة الفيروس.

وذكر بيان الحزب، أن ذلك يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.