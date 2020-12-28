«الأسنان»: غلق العيادات سيؤدي للتزاحم بالمستشفيات والأمر متروك للأطباء

قال الدكتور حسين عبد الهادي، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إن دعوات غلق العيادات ستتسبب في إحداث تزاحم شديد في المستشفيات، مؤكدا أن هناك 18 ألف عيادة طبيب أسنان تعمل لتخفيف الضغط عن المستشفيات، وتؤدي دورها في استقبال المرضى على مستوى الجمهورية.

وأشار عبد الهادي، إلى أن النقابة وجهت لجموع أطباء الأسنان عدة نصائح للالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطهير العيادات وتخفيف التزاحم داخل العيادة، من خلال تنظيم مواعيد العمل بين كل مريض وآخر، على ألا يجتمع مريض مع آخر داخل العيادة.

وأضاف عبد الهادي لـ«الوطن»، «لم ندعو الأطباء لغلق العيادات وكل طبيب حر في غلق منشأته من عدمه، لكن على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية التي نبهنا عليها من قبل، كما أننا طالبنا ونوصي جموع الأطباء بتقليل أعمال التجميل الخاصة بالأسنان مثل التبيض والتجميل منها الإسمايل فيس وتقويم الأسنان»، لافتا إلى أن تلك الدعوة غير ملزمة للأطباء ولكنها زيادة حرص عليهم لاسيما في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

إصابات أطباء الأسنان تبلغ 1200 حالة والوفيات 12

وعن عدد الإصابات بين أطباء الأسنان، أكد عبد الهادي، إن الإصابات بلغت 1200 إصابة و12 وفاة، مؤكدا أن تلك الحالات تعد قليلة مقارنة بباقي المهن الطبية، مرجعا ذلك إلى التزام أطباء الأسنان بالإجراءات الاحترازية، التي عادة ما تحرص على ارتداء الواقيات الطبية، والكمامات حتى قبل انتشار فيروس كورونا، وكذلك تعقيم الأدوات والعيادة بشكل دائم.

ونصح أمين صندوق نقابة الأطباء، بشدة الحرص من خلال ارتداء «كمامات» ذات جودة عالية، وتجنب لمس الأسطح والوجه دون تطهير الأيدي مسبقا، كما أن على المريض التأكد من ارتداء الطبيب الواقيات، وتعقيم الكرسي الذي سيجلس عليه المريض بين كل حالة وأخرى، مع تقليل الزحام داخل العيادة.

وحول الدراسات بالأرقام الفعلية للإصابات بكورونا، قال، «حتى الآن لا نستطيع حسم الأعداد الفعلية بشكل دقيق، وأكاد أجزم أن الفيروس ينتقل عن طريق الهواء».