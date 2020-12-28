إلهام شاهين تكشف حقيقة تدهور حالة يسرا بعد إصابتها بكورونا: أكاذيب

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن إستياءها الشديد، من تداول معلومات خاطئة مُتعلقة بالحالة الصحية للفنانة يسرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونفت إلهام شاهين، لـ«الوطن»، ما تردد على مدار الساعات الماضية بشأن تدهور الحالة الصحية لـ يسرا، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن صحتها مستقرة، نافية ما تردد بشأن انتقالها إلى أحد مستشفيات العزل.

وأوضحت إلهام شاهين، أن يسرا، لازالت تخضع للعزل المنزلي، وتحت مراقبة الفريق المعالج طوال الوقت، متابعة أنها ستُجري مسحة ثانية الأسبوع المُقبلة، بشأن الوقوف على مدى إصابتها بكورونا من عدمه، مطالبة الجمهور بضرورة توخي الحذر من تداول معلومات مغلوطة بشأن الفنانين، لاسيما المُتعلقة بالمرض.

وكانت يسرا، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، وحرصت على توجيه الشكر إلى وزارة الصحة وكذلك جمهورها، في أول تعليق لها بعد الأزمة.

وكتبت يسرا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدًا جدًا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض.. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض.. شكرًا للجميع».

يذكر أن يسرا، من المُفترض أن تخوض سباق موسم دراما لشهر رمضان المُقبل، بعمل درامي جديد من «العدل جروب» وإخراج سامح عبد العزيز، حيث يحمل المسلسل اسمًا أوليًا «حرب أهلية» ويُشاركها في بطولته الفنانة هيفاء وهبي وجومانا مراد وخالد أنور.

وعلى جانب أخر كانت يسرا، قد حصدت جائزة أحسن ممثلة في دراما 2020، من مؤسسة «دير جيست» يوم الجمعة الماضية، عن دورها في مسلسل «خيانة عهد» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.