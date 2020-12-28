لقاء الخميسي تدعم يسرا بعد إصابتها بـ كورونا: بنحبك يا سيفا

دعمت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها على «إنستجرام»، الفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت لقاء «سلامتك يا ست الكُل يا نجمة قلوبنا، إن شاء الله هاتبقى زي الفل وتقومي بألف سلامة وصحة.. بنحبك أد الدنيا يا سيڤا».

وتمنى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الشفاء العاجل للفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب «تركي» عبر صفحته الشخصية بتويتر: «ألف سلامة للفنانة الكبيرة والنجمة الصديقة يسرا من العارض الصحي، وأتمنى لها الشفاء العاجل».

وقامت يسرا عبر «تويتر»، بتوجيه الشكر لكل من ساندها ودعمها منذ إعلان مرضها قائلة «بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكرا خاصا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض، ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض شكرا للجميع».

وانهالت عليها دعوات كثيره من الجمهور والفنانين متمنين لها سرعة الشفاء وكان أبرزهم أنغام والتي علقت قائلة: «سلامتك ألف سلامة حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامة يا حبيبة قلب الناس كلها».

وقالت عبير صبري قالت «ألف سلامة عليكي يا أجمل ست في الدنيا.. يا أجمل قلب في الدنيا.. ربنا يشفيكي ويعافيكي ويخفف عنك أي تعب بحبك».