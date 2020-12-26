13 تصريحا لـ يسرا مع أبلة فاهيتا قبل إصابتها بكورونا: حريصة على التباعد (فيديو)

استضافت الدمية الشهيرة، أبلة فاهيتا، الفنانة يسرا في برنامجها «الدوبليكس» المذاع عبر شاشة «ON»، في لقاء كوميدي احتفالًا بالعام الجديد، والذي سُجّل قبل إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الفنانة يسرا قد أدلت بالعديد من التصريحات خلال اللقاء، أهمها التصريحات الآتية:

1- اسمها الحقيقي سيفين محمد نسيم.

2- أصدقاؤها المقربون وزوجها ينادونها بـ«سيفا»، وهو الاسم المفضل.

3- متزوجة من خالد صالح سليم ابن رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم، ولم تنجب أبناء.

4- عادل إمام هو الوحيد الذي توافق على كتابة اسمه قبل اسمها.

5- عادل إمام الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج منها لم تكن تستطيع رفضه، «وكان نفسها تتجوزه».

- أعمالها الجديدة فيلم بعنوان «ليلة العيد» مع الفنانة سميحة أيوب.

- حريصة على التباعد أثناء تصوير مشاهد «البوس والأحضان مرفوضة في زمن كورونا».

- مفيش شياكة ولا ذوق ولا معاملة لست زي رشدي اباظة.

- عمر الشريف حدوتة مش هتكرر تاني أبدًا.. جماله وشياكته والكلاس بتاعه وكان كاتم أسراري.

- أحمد رمزي "أنا أعرفه من واحنا عيال صغيرة.. عندنا 7 سنين كان طيب ودمه خفيف وشربات.

- مضيفة طائرة طلبت تتجوز صالح سليم ولو لليلة وحدة ولكنه رفض «كان قمر».

- بخاف على جوزى من الحسد لأنه ملهوش زي، وأنا حتى خايفة أحسد نفسي عليه وربنا يخليه ليا.

- أعرف جوزي من واحنا عيال صغيرة عندنا 7 سنين، واتجوزنا بقالنا 25 سنة.

وكان من المقرر أن تقوم الفنانة يسرا بتصوير مسلسل جديد باسم «حرب أهلية»، بشكل مبدئي، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، على أن يبدأ تصوير أولى مشاهده فور تعافيها من فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، بدأت يسرا الفترة الماضية تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد «ليلة العيد» قبل الأصابة بفيروس كورونا.