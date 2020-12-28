يسرا تعاني من صعوبة في التنفس بعد إصابتها بكورونا

كشف مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة يسرا تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الفنانة يسرا تعاني من صعوبة بالغة في التنفس، ولكنها تلجأ لاستخدام أسطوانة الأكسجين في منزلها، مضيفاً أن مسؤولي وزارة الصحة علي تواصل يومي معها، حيث طالبوها بإبلاغها بأي أعراض جديدة تظهر عليها.

وأوضح المصدر أن حالة يسرا لا تستدعي حالياً نقلها إلي أحد مستشفيات العزل، بخاصة وأنها ملتزمة ببروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة منذ انتشار الفيروس في مصر، مشيراً إلى أنها تتلقى اتصالات يومية من زميلاتها إلهام شاهين وليلي علوي والمخرجة إيناس الدغيدي للاطمئنان علي حالتها الصحية.

وكشف المصدر عن شعور يسرا بالحزن الشديد بعد علمها بإصابة المطرب «أبو» وزوجته بفيروس «كورونا»، خاصة وأنها تحبهما بشدة علي المستوى الإنساني ودائمة التواصل معهما، وتتواصل مع المطرب الشاب رغم معاناتها من صعوبة الكلام لرغبتها في الاطمئنان عليه.

وكانت يسرا قد حرصت علي حضور فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت في الفترة من 2 إلي 10 ديسمبر الجاري، حيث أنها لم تتمالك دموعها لحظة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد في حفل الافتتاح، بخاصة وأنه ظهر في حالة صحية صعبة.

وكانت آخر أعمال يسرا في الدراما التليفزيونية مسلسل «خيانة عهد» الذي حقق نجاحاً جماهيرياً في رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من جومانا مراد، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنا، تيام مصطفي قمر، مصطفي درويش، خالد أنور، سلوي عثمان وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز.

وعلي صعيد السينما، شاركت يسرا في بطولة فيلم «صاحب المقام» الذي عُرض علي إحدي المنصات الإلكترونية العربية، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد إبراهيم نصر، ميدو عادل، فريدة سيف النصر، محسن محيي الدين، هالة فاخر وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسي، إنتاج أحمد السبكي وإخراج ماندو العدل.