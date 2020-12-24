محافظ الغربية يأمر بتخصيص شقة لأسرة متضررة من إزالة عقار بطنطا

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توفير وحدة سكنية بمساكن الإيواء بالسنطة، للأسرة المتضررة من إزالة العقار رقم 8 بحارة سيدي عبد الحق، من شارع الصاغة بحي أول طنطا، والذي كان يمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين، كما وجه بنقل الأدوات المنزلية الخاصة بهم عن طريق سيارات حي أول.

جاء ذلك في إطار ما عرضه حي أول طنطا، في استجابة سريعة لما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر إحدى الأسر من إزالة العقار، دون توفير مسكن بديل لها.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أجرى محافظ الغربية جولة تفقدية، برفقة نائبه الدكتور أحمد عطا، لأعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة طنطا، بحضور المهندس أيمن نافع، من المكتب الفني لمجلس الوزراء، والدكتور إسلام أبو النجا، استشاري الطرق بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية، الرابط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية، ومتجه إلى ميدان المحطة والسيد البدوي، كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة ومحيط المسجد.

وأوضح نائب المحافظ أن أعمال التطوير بميدان المحطة تم إنجازها بنسبة 85% وسيتم الانتهاء من باقي الأعمال في منتصف يناير المقبل، كما أشار نائب المحافظ إلى البدء في أعمال التطوير بشارع السكة الجديدة ومحيط مسجد السيد البدوي، والمقرر الانتهاء منها في مارس المقبل.

وتابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية في شوارع بطرس وتفرعاته، توت عنخ آمون وكورنيش طنطا في مرحلتيه الثالثة والرابعة بدايةً من كوبري الأشرف حتى الطريق الزراعى.

واختُتِمَت الجولة بتفقد طريق عدلي منصور الرابط بين كوبري جيهان وموقف سبرباي والذي سيتم الانتهاء منه في فبراير المقبل، عقب معالجة الهبوط الذي حدث بالطريق، ورافق المحافظ خلال الجولة عادل داوود، والدكتور محمود عيسى رئيسا حي أول وثاني طنطا، وممثلو شركات الرصف.