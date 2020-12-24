محافظ الغربية: إغلاق 1034 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه يباشر إغلاق عدد 1034 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي أصدرها وزير التنمية المحلية في الأول من ديسمبر في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أوضح أنه تم غلق عدد (228) محل، وعدد (14) سوق، وعدد (87) مطعم، وعدد (141) مقهى، وعدد (106) ورشة و ( 458) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.

وكشف محافظ الغربية أنه تم غلق وتشميع عدد (102) مركز للدروس الخصوصية، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وأهاب محافظ الغربية أصحاب المحلات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على صحة المواطنين في ظل عودة انتشار الوباء.

قامت رئاسة حى أول طنطا بغلق أكثر من 7 مراكز للدروس الخصوصية بشوارع (المأمون البحرى، الأشول، إبراهيم عوارة، المحبة آخر ترعة الشيتى، العجيزى ).

كما قامت رئاسة حى ثان طنطا بغلق وتشميع 11 مركزاً للدروس الخصوصية بشارع الأشرف ، وكذلك تم غلق مركزين للدروس الخصوصية بمركز ومدينة سمنود .

وفى ذات السياق ، قام حي أول المحلة الكبرى بحملة علي مراكز الدروس الخصوصية، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بنطاق الحي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفى مركز و مدينة السنطة ،تم إخلاء وغلق عدد (3) مراكز للدروس الخصوصية ، الأول بقرية ميت يزيد، الثانى بعزبة مبارك التابعة للوحدة المحلية بالقرشية والأخير بقرية شبرابلولة التابعة للوحدة المحلية بالجعفرية.

يأتى ذلك في إطار إهتمام المحافظة بمنع التكدسات والتجمعات وحرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.