«محمد» لا يعرف الإعاقة.. أطلق ورش جرافيك لضعاف السمع في «أيام الحظر»

عالمه صامت من حوله ورأسه يضج بضوضاء أفكار يلاحق عقارب الساعة لتنفيذها، لم يقف عند عتبة رفضه من الالتحاق بتدريبات اللغة الإنجليزية في كثير من الأماكن لكونه من ضعاف السمع، تعثرت خطواته قليلا ونهض بعدها سريعًا ليحطم حاجز مخاوفه ويثبت للجميع قدراته الخاصة، أشهر الحظر خلال ذروة انتشار فيروس كورونا التي توقفت معها عجلة إنتاج الكثيرين مستسلمين للوضع الوبائي الطارئ نال خلالها تكريمات عدة حتى بات 2020 عام بداية الحصاد الذي جنى فيه ثمار تعبه.

منذ تخرجه في أحد المعاهد الخاصة لدراسة الفنون التطبيقية عام 2007 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف لم يعرف «محمد عثمان» معنى الفراغ، تغلب على رهبة الاختلاط بالأخرين بسبب إعاقته السمعية بالمشاركة في العديد من الأنشطة التطوعية مستغلا مهارته في مجال التصميم والجرافيك لعقد ورش تدريبية لطلاب الفنون وحديثي التخرج.

«كان حلمي أكون معيد في الجامعة واتحرمت من ده بسبب ضعف السمع ومن وقتها قررت أتحدى الجميع و أنجح ودلوقتي لحضر تمهيدي ماجستير في كلية الفنون التطبيقية بدمياط»، يقول الشاب الثلاثيني في بداية حديثه لـ«الوطن» عن رحلة نجاحه التي بلغت ذروتها خلال عام 2020 رغم ظروف الوباء.

محافظ دمياط تكرم «محمد».. تصدر مسابقة تصميم البوابة الجنوبية لمدينة الأثاث

في الأشهر الأولى من 2020 تقدم ابن محافظة دمياط للمنافسة في مسابقة أطلقتها المحافظة لتصميم البوابة الجنوبية لمدينة الأثاث بدمياط ضمن آلاف الشباب من مصممي الجرافيك، عكف ساعات طويلة من يومه خلال أشهر الحظر يعمل على وضع تصميم مميز أملا في الفوز بالمسابقة حتى كان المركز الأول من نصيبه متصدرًا بتصميمه كل المتنافسين بالمسابقة، «اتكرمت في شهر يوليو من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وده كان بالنسبالي إنجاز عن تعب شهور الحظر وإنجاز مهم في حياتي العملية».

ورش تدريب بمجال التصميم والجرافيك لضعاف السمع لمساعدتهم

تكريمه من محافظ دمياط لم يكن الإنجاز الوحيد الذي حققه الشاب الثلاثيني خلال عام 2020، بدأ منذ أغسطس وقبل الموجة الثانية تجربة التدريب والتدريس لطلاب وخريجي الفنون التطبيقية من خلال ورش تدريب بمجال التصميم والجرافيك بعد أن قطع شوطًا كبيرًا في جلسات التخاطب مكنته من التعامل والحديث بشكل طبيعي، وبحسب وصفه،«بعمل مجموعات تدريب خاصة لضعاف السمع عشان أساعدهم لإني حاسس بيهم».

عثمان: اتقبلت في جامعة دمياط وبدأت التمهيدي من أول السنة الدراسية

تكريمه من محافظ دمياط شحذ طاقته واستجمع عزيمته ومضى قدمًا في طريق حلمه وبدأ دراسة السنة التمهيدي للحصول على درجة الماجستير من جامعة دمياط،«اتقبلت في جامعة دمياط وبدأت التمهيدي من أول السنة الدراسية»، ليقترب من حلم العمل كأستاذ جامعي إلى جانب سعيه المستمر في تطوير مهاراته العملية، «حصلت على شهادة تقدير من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بعد حضور ملتقى افتراضي لأصحاب الهمم في شهر يوليو ولسه مكمل في طريق نجاحي اللي بدأ من 2020»، بحسب تعبيره.