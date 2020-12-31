إنجازات عام الوباء.. ماجستير ومنح وتدريس «نص الكباية المليان» في 2020

عام تبدلت فيه الأحلام وتغيرت معه ملامح خطط كان أصحابها قد بلغوا بها عنان السماء واستفاقوا على واقع مغاير أجبرهم على إرجاء كل شيء، فالأطفال خسروا فصولهم الدراسية وتراجعت أحلام الخريجين من الجامعات وعانى الكبار من الوحدة في بيوت الرعاية وزاد العنف المنزلي، ولكن من رحم المعاناة دائما يولد الأمل.

شباب تجاوزا صعوبة قيود الحظر الذي كبّل الأرض من مشارقها حتى مغاربها جراء فيروس كورونا الذي أطاح بدول العالم، وكسروا ظلام الخوف وأخبار المرض والوفيات بضوء طموحهم، استغلوا ساعات الفراغ الطويلة لإضافة إنجاز جديد إلى رصيد نجاحهم، منهم من حصل على درجة الماجستير وآخرون عبروا بأحلامهم حدود القارة، رغم الحظر، بمشاريع تعاون عبر الإنترنت تهدف إلى دعم الأطفال في شتى بقاع العالم لتجاوز الأزمة العالمية للخروج من نفق عام 2020 المظلم إلى النور.

في ملف إنجازات عام الوباء تسلط الوطن الضوء على شباب وفتيات استطاعوا تحويل عام الوباء إلى عام إنجاز وإضافة حقيقية لمسيرتهم العلمية والعملية رغم ظروف الحظر والقيود التي فرضتها الأزمة على البشرية.