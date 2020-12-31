أولها ماجستير وآخرها دكتوراه.. «أحمد» يستغل 2020 في العلم: مش بضيع وقت

عام علمي بحت من الدرجة الأولى، بدأه أحمد عبد السلام بالحصول على درجة الماجستير قبل بداية فترة الحظر الذي تم تطبيقه ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وانتهى بقبول أوراقه الخاصة للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة كفر الشيخ: «واجهتني صعوبات كتير في شغلي بس على المستوى العلمي أنجزت»، يقول الشاب العشريني في بداية حديثه لـ«الوطن» عن عام 2020 بالنسبة له.

رغم قيود الحظر وحالة الهلع التي انتابت الملايين خلال عام 2020 جراء أزمة فيروس كورونا استغل ابن محافظة كفر الشيخ، خريج كلية علوم ثروة سمكية عام 2017، فترات الحظر في الانتهاء من إعداد رسالة الماجستير في مجال علوم الثروة السمكية، وبحسب روايته، ناقش الرسالة في شهر يناير من عام 2020 وحصل على الدرجة العلمية بتقدير جيد جدا.

اعتماد أوراق رسالة الدكتوراه رسميًا في مطلع ديسمبر الجاري

درجة الماجستير كانت خطوة أولى في عام النجاح، حسب وصف «عبدالسلام»، الذي مضى قدما في طريق حلمه، وانتقل من وظيفة لأخرى للوصول إلى درجة أعلى، حتى تم قبوله بالهيئة القومية لسلامة الغذاء كمشرف تغذية رغم سنه الصغير، «بالنسبالي كان حلم إني أشتغل في مكان كبير زي ده رغم سني الصغير».

عمله كمفتش بهيئة سلامة الغذاء لم يعرقله عن استكمال إنجازاته في المجال العلمي، انتهى سريعا طيلة أشهر الحظر في الموجة الأولى من فيروس كورونا من الاستقرار على فكرة رسالة الدكتوراه واعتمد أوراقه رسميًا وفي مطلع ديسمبر الجاري تم قبول أوراقه بجامعة كفر الشيخ: «الرسالة هتكون في مجال جودة الأسماك» كأول دكتوراه من كلية ثروة سمكية على مستوى الجمهورية، بحسب تعبيره.

أول رئيس لقسم الأبحاث والتطوير بالمشروع القومي لبركة غليون

إنجازات عام الوباء بالنسبة لـ«عبدالسلام» لم تنته عند ذلك، وبات أول رئيس لقسم الأبحاث والتطوير بالمشروع القومي لبركة غليون، بعد مشاركته بالعديد من الأبحاث الممولة من أكاديمية البحث العلمي، واجتيازه دورة تدريبية خاصة بالمجال الزراعي التجاري بدولة كوريا الجنوبية في نهاية عام 2019: «كانت سنة صعبة بس أضافت لحياتي العلمية والعملية كتير».