باحث: اغتيال الإخوان للنقراشي ترجمة حقيقية لأفكار حسن البنا

قال عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن قرار محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق بحل جماعة الإخوان الإرهابية كان تاريخيًا وجاء بناءً على اتجاه الجماعة إلى العنف المسلح، إذ جرى تدريب عدد كبير منهم على حمل السلاح بمنطقة المقطم، وهو ما سبب إزعاجا كبيرًا للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الإخوان اغتالته بعد 20 يومًا من إصداره قرار الحل.

وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية التي نفذتها الجماعة في فترة الأربعينات مثلت ترجمة حقيقية لأفكار مرشدها حسن البنا.

التنظيم الخاص ترجم أفكار مؤسس الجماعة

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شلش عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن تاريخ الجماعة الإرهابية مليء بالعنف المسلح منذ أربعينات القرن الماضي، كما أن التنظيم الخاص الذي أسسه البنا كان بمثابة جناح مسلح يترجم أفكاره الحقيقية، وبخاصة أن مؤسس الإخوان كانت له مجموعة من الرسائل التي كُتبت خصيصًا للتنظيم الخاص، مثل رسالة المنهج، والتي قال فيها بوضوح، إنه لو امتلك 300 كتيبة تدربت بشكل خاص فإنه سيقود العالم.